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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, June 22, 2017 @ 12:06 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ARTIST, ASHLEE JABREA 10/20/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

BALLARD, LAQUAN ALEXANDER RASHAD 9/4/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

BELL, RAYMOND GLENN 4/12/1959 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Illegal Conveyance of Weapons

CEASER, TAWAUN A 3/15/1992 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

CHURCH, HEATHER LYNNE 6/29/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

CULVER, ANDREW 12/14/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

GRANT, TOMMY TIMOTHY 12/13/1993 AKRON US MARSHALS SERVICE Felonious Assault

GUERINO, LAUREN C 11/2/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

HAYES, CURTIS K II 9/28/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Dog Ordinance

JAMES, ALONDA D 9/27/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

PHILLIPS, BRITTNEY L 8/29/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

RANALLI, ANTHONY BERNARD 7/6/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing

SAMUELS, GLORIA 9/13/1959 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

SMITH, THOMAS MARTIN JR 6/12/1974 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

STRICTLAND, SAMATHA M 1/14/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

VILLANUEVA, TERON M 3/21/1993 BOARDMAN POLICE DEPT. FRA Suspension

WIDGET, ALEXIS M 6/27/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Seat Belt Required

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALTMAN, LISA A 9/17/1972 12/24/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BOYD, RAYMOND 7/20/1973 6/9/2017 EXTRADITION

BOYKIN, TYASIA 5/24/1993 6/18/2017 TIME SERVED

BRADY, ERIC 6/23/1986 8/2/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BURNEY, NATHANIEL 12/26/1986 6/19/2017 COURT ORDERED RELEASE

COPELAND, KYRONN J 7/10/1991 12/2/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DAMRON, JEREMY 7/4/1988 4/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HINER, DANIELLE R 12/7/1980 6/14/2017 COURT ORDERED RELEASE

JOHNSON, ELIJAH C 1/19/1988 6/21/2017 BONDED OUT

JOHNSON, JOHN DARRIUS 9/25/1988 6/20/2017 BONDED OUT

KERNS, MICHAEL TRENTER JR 3/14/1980 6/21/2017 CR4 SUMMONS

MARTIN, DANIELLE M 9/23/1979 6/18/2017 TIME SERVED

MCLEAN, JOHN E 1/13/1948 5/22/2017 TIME SERVED

SIMPSON, AMY N 2/28/1982 6/20/2017 BONDED OUT

SLOCUM, DERRICK D 11/5/1965 4/17/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SMITH, BRIAN L 10/14/1970 6/21/2017 BONDED OUT

TARR, DENISE 12/12/1980 5/25/2017 RELEASED

TURNER, TIQUAN M 3/4/1996 6/21/2017 BONDED OUT

WILLIAMS, DANIEL ELIJAH 5/29/1995 6/19/2017 BONDED OUT

WILLIAMS, DESHAWNN 9/12/1988 2/21/2017 TIME SERVED

WILLIAMS, JASON E 10/8/1979 6/14/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WRIGHT, KASEY LYNN 6/19/1992 6/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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