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Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Wed, June 21, 2017 @ 12:20 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BENSON, D'ANGELO T JR 9/11/1992 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

CHURCH, HEATHER LYNNE 6/29/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

DAVIDUK, JONATHON 11/29/1996 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Robbery

GORDON, TAWAUN LAMAR EVAN 8/22/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

GREEN, RYNE MATTHEW 10/2/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

JOHNSON, JOHN DARRIUS 9/25/1988 BOARDMAN POLICE DEPT. FRA Suspension

JONES, SABRINA K 7/26/1994 ADULT PAROLE AUTH. Endangering Children

KERNS, MICHAEL TRENTER JR 3/14/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

MOORE, ARMONY LAMARA YATES 12/5/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

PAVLOV, DANIEL M 4/26/1968 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Fugitive From Justice

ROBINSON, DIOR GERMAINE JR 9/15/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

SIMPSON, AMY N 2/28/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Forgery

TRGOVCICH, AUSTIN JOSEPH 8/24/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BELL, DANIEL MARQUESE 5/11/1992 6/16/2017 BONDED OUT

BOYKIN, TYASIA 5/24/1993 6/18/2017 TIME SERVED

CALLAHAN, MICHAEL PATRICK 8/26/1989 6/10/2017 TIME SERVED

CAMPBELL, BRIAN L 3/17/1982 6/17/2017 BONDED OUT

CHANEY, MARIA MAGDALENE 4/11/1966 5/3/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CULVER, ANDREW 12/14/1989 6/20/2017 CR4 SUMMONS

FAVORS, MICHAEL L 3/5/1974 5/14/2017 COURT ORDERED RELEASE

GRAY, WILLIAM EDWARD 3/4/1980 6/16/2017 BONDED OUT

GUTIERREZ, VINCENT CHARLES 8/22/1995 6/20/2017 BONDED OUT

MARTIN, DANIELLE M 9/23/1979 6/18/2017 TIME SERVED

MCGANN, SCOTT LEE HARRISON 4/19/1998 4/14/2017 BONDED OUT

MOORE, JIMMY JR 7/9/1983 6/18/2017 BONDED OUT

PHILLIPS, PERCY MICHAEL 3/30/1992 6/17/2017 BONDED OUT

PIETRANGELI, NICOLE L 5/11/1970 6/5/2017 BONDED OUT

SAYERS, CHRISTOPHER 11/28/1984 5/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SHANE, DEANNA JILL 6/12/1971 4/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SILER, ALICIA L 3/1/1972 6/20/2017 CR4 SUMMONS

STANLEY, WILLIAM A 11/27/1973 6/17/2017 BONDED OUT

WALLACE, RAYLEN W 5/15/1986 6/17/2017 BONDED OUT

WILLIAMS, DAMON LEE JR 9/23/1996 4/28/2017 BONDED OUT

WRIGHT, KASEY LYNN 6/19/1992 6/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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