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Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Tue, June 20, 2017 @ 2:32 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BENSON, D'ANGELO T JR 9/11/1992 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

BURNEY, NATHANIEL 12/26/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs

DAVIDUK, JONATHON 11/29/1996 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Robbery

DREWRY, ROBERT A 2/1/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Criminal Tools

EDMONDS, TERRENCE BRIAN 4/12/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Official Business

FAULKNER, GEORGE E JR 9/23/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property

GIRARDI, ANTHONY J 2/1/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Harassment by Inmate

GREEN, RYNE MATTHEW 10/2/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

GRIFFIN, TROY 1/1/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

GUTIERREZ, VINCENT CHARLES 8/22/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault

KELTZ, TYLER JAMES 2/15/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Parole Violation

NELSON, LYNDON MELVILLE JR 3/1/1989 CAMPBELL POLICE DEPT. Felonious Assault

OLIVEIRA, CHAD ANTHONY 6/28/1990 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Fugitive From Justice

ROY, ASHLEY NICHOLE 10/4/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure to Comply with Order or Signal of P.O.

SILER, ALICIA L 3/1/1972 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Having Physical Control of Vehicle While Under The Influence

SIMPSON, AMY N 2/28/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Forgery

SMELTZER, ROBYN ELI 8/3/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Probation Violation

WATTS, CASSIE 4/1/1988 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Complicity

WILLIAMS, DANIEL ELIJAH 5/29/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Accident Leaving Scene

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ANDERSON, ODICE 11/6/1997 4/17/2017 OWN RECOGNIZANCE

BELL, DANIEL MARQUESE 5/11/1992 6/16/2017 BONDED OUT

BLACKMON, JAZZMEN VAUGHN 10/24/1984 1/4/2017 TRANSPORTED TO ODRC

CALLAHAN, MICHAEL PATRICK 8/26/1989 6/10/2017 TIME SERVED

CAMPBELL, BRIAN L 3/17/1982 6/17/2017 BONDED OUT

CULVER, ANDREW 12/14/1989 6/20/2017 CR4 SUMMONS

DEWEESE, ROSS D 3/1/1990 6/9/2017 TIME SERVED

DONADELLE, TONJA L 11/4/1968 6/10/2017 BONDED OUT

GLENN JR, MILTON CHRISTOPHER 10/20/1977 6/7/2017 BONDED OUT

GRAY, WILLIAM EDWARD 3/4/1980 6/16/2017 BONDED OUT

GRHIM, JERBRAIL WILLIAM SR 10/31/1989 6/19/2017 BONDED OUT

HAWTHORNE, ANTONIO 12/17/1969 3/23/2017 TRANSPORTED TO ODRC

HILL, JURAN D 8/10/1993 6/11/2017 BONDED OUT

HILL, ROBERT W 3/31/1967 10/15/2016 TRANSPORTED TO ODRC

JENNINGS, CLIFTON VALIER 2/14/1963 3/1/2017 TRANSPORTED TO ODRC

JOHNSON, ANTONIO 8/4/1981 6/17/2017 NO CHARGES FILED

LOWE, HAROLD D 1/31/1962 6/19/2017 RELEASED

MASCARELLA, JOESIE KYAIRA LYNN 2/15/1997 6/17/2017 BONDED OUT

MCGANN, SCOTT LEE HARRISON 4/19/1998 4/14/2017 BONDED OUT

MCQUEEN, TYJUAN T 9/18/1995 6/16/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MOORE, JIMMY JR 7/9/1983 6/18/2017 BONDED OUT

PRICE, KENNETH T 5/11/1988 2/13/2017 TRANSPORTED TO ODRC

RICE, ANGELA DAWN 12/25/1975 6/19/2017 OWN RECOGNIZANCE

RODRIGUEZ, DAMARI 2/27/1988 6/16/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ROZIER, SHIKELA SHARELL LITTLE 11/4/1993 6/17/2017 BONDED OUT

SALATA, ANTHONY MICHAEL 6/14/1974 2/19/2017 TRANSPORTED TO ODRC

SAYERS, CHRISTOPHER 11/28/1984 5/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SCOTT, ANDREW RYAN 7/14/1996 5/17/2017 BONDED OUT

SHANE, DEANNA JILL 6/12/1971 4/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SHARPE, JENNIFER L 9/24/1988 6/17/2017 OWN RECOGNIZANCE

SIMPSON, STEVEN LEWIS 5/28/1955 5/31/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SUNAMAN, SALUMIC 8/3/1979 6/17/2017 BONDED OUT

WALLACE, RAYLEN W 5/15/1986 6/17/2017 BONDED OUT

WILLIAMS, GARELL TARON 8/3/1992 6/19/2017 BONDED OUT

WRIGHT, ORTLEY J 11/19/1968 6/9/2017 OWN RECOGNIZANCE

ZENTS, KIRK RICHARD 3/1/1989 2/25/2017 TRANSPORTED TO ODRC

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