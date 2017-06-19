BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BOYKIN, TYASIA 5/24/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
GADD, JAMES ROBERT 8/27/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing
LOWE, HAROLD D 1/31/1962 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Damaging/Endangering
MARTIN, DANIELLE M 9/23/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
MOORE, JIMMY JR 7/9/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Contempt Of Court
OLIVEIRA, CHAD ANTHONY 6/28/1990 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Fugitive From Justice
ROY, ASHLEY NICHOLE 10/4/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure to Comply with Order or Signal of P.O.
STANKO, ROBERT WILLIAM 11/16/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Burglary
WILLIAMS, GARELL TARON 8/3/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BLACKMON, JAZZMEN VAUGHN 10/24/1984 1/4/2017 TRANSPORTED TO ODRC
BROWN, TAMARA LYNN 1/25/1969 3/20/2017 TIME SERVED
CLEMENS, CRYSTAL S 4/25/1981 6/13/2017 TIME SERVED
DEWEESE, ROSS D 3/1/1990 6/9/2017 TIME SERVED
DIAS, HELEN ELIZABETH 6/18/1983 6/17/2017 BONDED OUT
GILMORE, SHAMAR LAMONT 10/4/1996 6/18/2017 CR4 SUMMONS
HAWTHORNE, ANTONIO 12/17/1969 3/23/2017 TRANSPORTED TO ODRC
HILL, ROBERT W 3/31/1967 10/15/2016 TRANSPORTED TO ODRC
JENNINGS, CLIFTON VALIER 2/14/1963 3/1/2017 TRANSPORTED TO ODRC
MARTINEZ-TORRES, TASHA DENIESE 4/22/1984 6/8/2017 TIME SERVED
MCQUEEN, TYJUAN T 9/18/1995 6/16/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
NICHOLS, SHEDRICK DONELLE 7/18/1996 4/4/2017 TIME SERVED
PAWLAK, LIBBEY J 2/22/1991 6/17/2017 CR4 SUMMONS
PRICE, KENNETH T 5/11/1988 2/13/2017 TRANSPORTED TO ODRC
RODRIGUEZ, DAMARI 2/27/1988 6/16/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SALATA, ANTHONY MICHAEL 6/14/1974 2/19/2017 TRANSPORTED TO ODRC
SIMPSON, STEVEN LEWIS 5/28/1955 5/31/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WYMER, EMMA M 5/9/1981 6/18/2017 RELEASED
ZENTS, KIRK RICHARD 3/1/1989 2/25/2017 TRANSPORTED TO ODRC
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