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Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Mon, June 19, 2017 @ 12:20 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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BOYKIN, TYASIA 5/24/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

GADD, JAMES ROBERT 8/27/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing

LOWE, HAROLD D 1/31/1962 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Damaging/Endangering

MARTIN, DANIELLE M 9/23/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

MOORE, JIMMY JR 7/9/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Contempt Of Court

OLIVEIRA, CHAD ANTHONY 6/28/1990 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Fugitive From Justice

ROY, ASHLEY NICHOLE 10/4/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure to Comply with Order or Signal of P.O.

STANKO, ROBERT WILLIAM 11/16/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Burglary

WILLIAMS, GARELL TARON 8/3/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BLACKMON, JAZZMEN VAUGHN 10/24/1984 1/4/2017 TRANSPORTED TO ODRC

BROWN, TAMARA LYNN 1/25/1969 3/20/2017 TIME SERVED

CLEMENS, CRYSTAL S 4/25/1981 6/13/2017 TIME SERVED

DEWEESE, ROSS D 3/1/1990 6/9/2017 TIME SERVED

DIAS, HELEN ELIZABETH 6/18/1983 6/17/2017 BONDED OUT

GILMORE, SHAMAR LAMONT 10/4/1996 6/18/2017 CR4 SUMMONS

HAWTHORNE, ANTONIO 12/17/1969 3/23/2017 TRANSPORTED TO ODRC

HILL, ROBERT W 3/31/1967 10/15/2016 TRANSPORTED TO ODRC

JENNINGS, CLIFTON VALIER 2/14/1963 3/1/2017 TRANSPORTED TO ODRC

MARTINEZ-TORRES, TASHA DENIESE 4/22/1984 6/8/2017 TIME SERVED

MCQUEEN, TYJUAN T 9/18/1995 6/16/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

NICHOLS, SHEDRICK DONELLE 7/18/1996 4/4/2017 TIME SERVED

PAWLAK, LIBBEY J 2/22/1991 6/17/2017 CR4 SUMMONS

PRICE, KENNETH T 5/11/1988 2/13/2017 TRANSPORTED TO ODRC

RODRIGUEZ, DAMARI 2/27/1988 6/16/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SALATA, ANTHONY MICHAEL 6/14/1974 2/19/2017 TRANSPORTED TO ODRC

SIMPSON, STEVEN LEWIS 5/28/1955 5/31/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WYMER, EMMA M 5/9/1981 6/18/2017 RELEASED

ZENTS, KIRK RICHARD 3/1/1989 2/25/2017 TRANSPORTED TO ODRC

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