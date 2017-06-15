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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, June 15, 2017 @ 2:04 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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BANKHEAD HASLEY, IKEIA DERISE 3/23/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

CAPPY, ERIC ROBERT 7/30/1984 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

DAYE, CURTIS A 6/9/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Burglary

DOTSON, BRIAN M 11/21/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property

HINER, DANIELLE R 12/7/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence

JOHNSON, STEVEN G 2/12/1960 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

MCCORMACK, JOHN E 7/28/1983 SPRINGFIELD POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

MOLINA, EDWIN 6/30/1963 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Violate Protection Order or Consent Agreement

PIERCE, RACHELLE J 4/10/1996 YOUNGSTOWN STATE UNIV. PD. Accident Leaving Scene

ROBINSON, DAVID WESLEY 1/4/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Prohibitions Concerning Companion Animals

RUTLEDGE, ERIC JAMES 2/1/1963 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

STAPLES, KENDRIS SHANELL 9/8/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Endangering Children

TURSACK, TROY D 7/21/1972 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

TYSON, ADAM L 4/3/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Illegal Assembly or Possession of Chemicals for the Manufacture of Drugs

WILFORD, SEAN CHRISTOPHER 1/22/1989 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Domestic Violence

WILLIAMS, ANDREW KMON 6/13/1997 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Probation Violation

WILLIAMS, JASON E 10/8/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

WILLIAMS, TEDARRO 8/20/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

CAPEZZUTO, KRISTA L 7/15/1979 6/14/2017 CR4 SUMMONS

EDWARDS, RAYMOND L 11/2/1959 4/9/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GRANT, TOMMY TIMOTHY 12/13/1993 6/14/2017 NO CHARGES FILED

GREEN, CHARNAE 5/1/1992 6/14/2017 CR4 SUMMONS

GREENWALT, DUSTIN M SR 10/22/1986 6/5/2017 TIME SERVED

GROSS, TRACY L 8/31/1976 5/23/2017 BONDED OUT

HACKETT, DAVID N 7/1/1962 10/17/2013 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HASLEY, BRUCE DEE LYNN 2/14/1955 4/17/2017 BONDED OUT

HOWARD, LESLIE DWAYNE JR 7/20/1987 3/2/2017 OWN RECOGNIZANCE

HOWARD, MELVIN 9/9/1984 5/19/2017 TIME SERVED

MALYSA, SUSAN J 8/8/1984 6/5/2017 OWN RECOGNIZANCE

MANN, CEIRRA M 8/2/1990 6/12/2017 COURT ORDERED RELEASE

MCFALL, RENEE L 8/28/1965 6/13/2017 OWN RECOGNIZANCE

MORGAN, DAROLYN L 2/21/1991 6/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RAY, JASON LAMAR 2/14/1975 6/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RUPP, CALEB LEE 11/19/1997 6/14/2017 BONDED OUT

SADLER, EDWARD R 9/19/1976 5/15/2017 TIME SERVED

WHEATLEY, NATHAN M 6/25/1995 6/13/2017 COURT ORDERED RELEASE

WIKE, WILLIAM TERRENCE 5/17/1990 6/11/2017 BONDED OUT

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