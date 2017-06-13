BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BLUNT, RAYLIN LAVAR 1/27/1978 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
BORTON, CHARLES ROBERT 10/3/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Nonsupport Of Dependents
DIAL, EDWARD L 5/19/1972 STRUTHERS POLICE DEPT. Failure To Reinstate License
DUVAL JR, ROBERT DARIUS 4/26/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
EPPS, LEVON MAURICE 4/28/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
JAROME, JOHN A 10/18/1970 CAMPBELL POLICE DEPT. Nonsupport Of Dependents
KELLISH, JENNIFER KELLY 10/6/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Endangering Children
KNIGHT, MICHAEL 8/29/1958 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation
MANN, CEIRRA M 8/2/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FRA Suspension
MORAN, MARK A 3/31/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Breaking and Entering
RAY, JASON LAMAR 2/14/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
RUTHERFORD, JOSEPH 4/12/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
SANTANGELO, VICTOR M JR 5/29/1961 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
SPONAUGLE, MILFORD R. 9/11/1960 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse
THOMAS, NAUTEAKA DAYSHANAE 6/12/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Criminal Tools
TRAYLOR, DANAISA UNIQUE 7/30/1997 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Felonious Assault
TURNER, JAMAL I 4/10/1992 UNITED STATES MILITARY Kidnapping
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ANDERSON, JONATHAN CHRISTOPHER 1/21/1968 6/6/2017 BONDED OUT
BAIRD, ZACHARY R 8/2/1991 6/2/2017 TIME SERVED
BAKER, HARRY GEORGE 1/1/1961 6/11/2017 BONDED OUT
BETTS, ROBIN 3/26/1964 3/17/2017 TIME SERVED
CROCKETT, KEVIN 10/1/1987 6/2/2017 COURT ORDERED RELEASE
DAVIS, MARGARET M 7/21/1960 6/9/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FANT, DEANDRE L 12/18/1987 6/9/2017 BONDED OUT
FOOR, JOSHUA ROSS 6/4/1997 6/10/2017 COURT ORDERED RELEASE
HALL, JAMES DONNELL 2/2/1992 5/15/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HERNANDEZ, BROOKE MICHELLE 10/15/1983 6/9/2017 TIME SERVED
IAMS, ANGELIQUE 2/24/1989 6/11/2017 NO CHARGES FILED
JACKSON, DEMETRIUS M 8/15/1995 6/2/2017 TIME SERVED
KULA, JAMES PATRICK 8/26/1964 6/10/2017 NO CHARGES FILED
LAWRENCE, ROBIN D 1/11/1964 6/5/2017 TIME SERVED
LAWSON, RICHARD III 4/26/1963 6/7/2017 COURT ORDERED RELEASE
LEAGHTY, DAVID EUGENE 7/1/1983 6/11/2017 NO CHARGES FILED
MANNOR, MICHAEL ANTHONY 4/11/1986 6/11/2017 NO CHARGES FILED
MCNEIL, TATIYANA ANIYAH 4/14/1999 6/8/2017 COURT ORDERED RELEASE
MOORE, GENO MICHAEL 10/19/1994 6/10/2017 BONDED OUT
MOSES, JIMMY K 2/20/1966 5/12/2017 TRANSPORTED TO ODRC
MOXLEY, GERALD REMAR 6/19/1971 9/15/2016 TRANSPORTED TO ODRC
ORTIZ, JUSTIN M 3/9/1992 6/9/2017 COURT ORDERED RELEASE
OSLOWSKI-PARKER, MORGAN MARIE ELIZABETH 10/29/1996 6/12/2017 BONDED OUT
RIGGINS, CHAMPAGNE DZIAY 8/13/1998 6/9/2017 NO CHARGES FILED
ROJAS, LUIS J 12/18/1986 6/8/2017 BONDED OUT
SANDIGE, SIDNEY 11/28/1994 6/10/2017 NO CHARGES FILED
SHUGART, MICHAEL R 10/31/1986 4/25/2017 TRANSPORTED TO ODRC
SMITH, ROBIN KAY 4/27/1999 6/12/2017 BONDED OUT
STARKS, BIANCA MARQUITA 4/22/1983 5/7/2017 TIME SERVED
TAYLOR, CHRISTOPHER BRANDON DION 11/4/1994 3/17/2017 DISMISSED
TAYLOR, JOHN JOSEPH 11/8/1981 5/30/2017 BONDED OUT
VLASIC, TRISTA MARIE 3/15/1989 6/12/2017 CR4 SUMMONS
WEST, LISA L 7/23/1982 5/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WILLIS, WARREN D 10/5/1956 6/4/2017 TIME SERVED
WYMER, BRENT LEE 9/17/1995 6/11/2017 NO CHARGES FILED
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