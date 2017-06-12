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Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Mon, June 12, 2017 @ 11:55 a.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BAKER, HARRY GEORGE 1/1/1961 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

DIAL, EDWARD L 5/19/1972 STRUTHERS POLICE DEPT. Failure To Reinstate License

EPPS, LEVON MAURICE 4/28/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

FLEETON, CARL JERMAIN 4/30/1997 OSP Having Weapons While Under Disability

HILL, JURAN D 8/10/1993 OSP Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

JENKINS, ERIK ELIJAH 9/4/1995 OSP Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle

KNIGHT, MICHAEL 8/29/1958 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation

MADISON, RODNEY B 4/12/1976 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

MANNOR, MICHAEL ANTHONY 4/11/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Breaking and Entering

OSLOWSKI-PARKER, MORGAN MARIE ELIZABETH 10/29/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

RAY, JASON LAMAR 2/14/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

SANTANGELO, VICTOR M JR 5/29/1961 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

SMITH, ROBIN KAY 4/27/1999 SEBRING POLICE DEPT. Assault

SPONAUGLE, MILFORD R. 9/11/1960 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

THOMAS, NAUTEAKA DAYSHANAE 6/12/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Criminal Tools

WIKE, WILLIAM TERRENCE 5/17/1990 OSP OVI Breath > 0.17

WILLIAMS, ROY KEVIN 2/5/1965 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

WYMER, BRENT LEE 9/17/1995 OSP Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BAIRD, ZACHARY R 8/2/1991 6/2/2017 TIME SERVED

BETTS, ROBIN 3/26/1964 3/17/2017 TIME SERVED

BEVLY, JOLESSA 12/24/1991 6/7/2017 BONDED OUT

FRANKS, MICHEAL JACOB 4/4/1997 6/11/2017 BONDED OUT

HERNANDEZ, BROOKE MICHELLE 10/15/1983 6/9/2017 TIME SERVED

IAMS, ANGELIQUE 2/24/1989 6/11/2017 NO CHARGES FILED

JACKSON, DEMETRIUS M 8/15/1995 6/2/2017 TIME SERVED

KPENDEMA, JONATHAN 8/13/1992 6/8/2017 TIME SERVED

LEAGHTY, DAVID EUGENE 7/1/1983 6/11/2017 NO CHARGES FILED

MOSES, JIMMY K 2/20/1966 5/12/2017 TRANSPORTED TO ODRC

MOXLEY, GERALD REMAR 6/19/1971 9/15/2016 TRANSPORTED TO ODRC

SHUGART, MICHAEL R 10/31/1986 4/25/2017 TRANSPORTED TO ODRC

STARKS, BIANCA MARQUITA 4/22/1983 5/7/2017 TIME SERVED

TAYLOR, CHRISTOPHER BRANDON DION 11/4/1994 3/17/2017 DISMISSED

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