BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
BALLARD, TANISHA LYNETTE 7/9/1982 CAMPBELL POLICE DEPT. Drug Paraphernalia
BENSON, BRIAN RANDALE JR 1/2/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
BEVLY, JOLESSA 12/24/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
BROWN, STEVEN HOWARD 12/17/1983 STRUTHERS POLICE DEPT. Parole Violation
CHRYSTAL, JEFFREY ROBERT JR 3/22/1985 STRUTHERS POLICE DEPT. Arrest Of Probationer
COLTON, JULIE M 3/25/1988 CAMPBELL POLICE DEPT. Possession of Drugs
GLENN JR, MILTON CHRISTOPHER 10/20/1977 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possessing Drug Abuse Instruments
GRAFFIUS, ROBERT D 12/26/1976 OTHER Probation Violation
HALL, CORY NEIL 10/24/1991 AUSTINTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
HARDY, RHONDA MONIQUE 6/26/1991 BOARDMAN POLICE DEPT. Robbery
LAWSON, RICHARD III 4/26/1963 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass
MCNEIL, TATIYANA ANIYAH 4/14/1999 Receiving Stolen Property
MICCO, DAVID 9/30/1975 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Probation Violation
MILLS, EDWARD R 10/11/1982 SEBRING POLICE DEPT. Aggravated Menacing
MOSES, BRESOSHA MONA 4/22/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Damaging/Endangering
ROJAS, JOSE LUIS 4/30/1964 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
TAYLOR, LATOYA T 6/23/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Criminal Tools
VINION, PATRICK MICHAEL 7/8/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Drug Paraphernalia
WRIGHT, DAVID T 4/16/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
BELL, SHAINA E 11/29/1996 4/24/2017 COURT ORDERED RELEASE
BERGERON, CODY 6/10/1992 6/7/2017 BONDED OUT
BOGGS, JOLLEEN M 10/13/1989 3/6/2017 TRANSPORTED TO ODRC
COMO, LYNN ELLEN 9/1/1975 3/13/2017 TRANSPORTED TO ODRC
CRISLIP, ERIC SHAWN 12/2/1968 4/17/2017 TRANSPORTED TO ODRC
DEPAUL, DOMINIC ANOTHONY 4/24/1998 6/6/2017 COURT ORDERED RELEASE
GILMORE, JAMIE L 12/6/1976 6/3/2017 BONDED OUT
HALL, GREGORY DONNELL 7/8/1982 5/26/2017 TIME SERVED
HARRIS, DANIEL J 6/17/1979 11/20/2015 TRANSPORTED TO ODRC
HARSCH, KATRINA DENISE 6/27/1978 5/10/2017 BONDED OUT
HAYNES, ANDRE TYRONE 10/15/1991 5/25/2017 TRANSPORTED TO ODRC
HOLLINSHEAD, JASMINE 4/11/1992 6/5/2017 BONDED OUT
JOHNSON, MELVIN DOUGLAS JR 8/15/1969 4/5/2017 TRANSPORTED TO ODRC
JOHNSON, MICHAEL GENE PAUL 6/2/1978 7/9/2016 TRANSPORTED TO ODRC
JORDAN, JONATHAN JR 9/21/1997 6/5/2017 COURT ORDERED RELEASE
KIRBY, DONALD OLIVER 9/8/1966 6/7/2017 NO CHARGES FILED
LAWSON, RICHARD III 4/26/1963 5/13/2017 RELEASED
LITTLE, FRANK D 12/7/1990 1/21/2017 TRANSPORTED TO ODRC
LITTLE, TRESHA SHAWREE 5/15/1982 4/21/2017 TRANSPORTED TO ODRC
MANLEY, BEAU RYAN 3/13/1983 2/22/2017 TRANSPORTED TO ODRC
MCGUIRE, ROBERT 5/5/1990 1/21/2017 TRANSPORTED TO ODRC
MOORE, MICHAEL D 9/30/1978 5/20/2017 BONDED OUT
MOSCHELLA, DEANNA D 9/25/1979 4/24/2017 TRANSPORTED TO ODRC
PATTON, JAMEL ROBERT 12/29/1995 6/5/2017 BONDED OUT
PHILLIPS, AL JONAE MONAE 6/3/1998 6/8/2017 CR4 SUMMONS
RAVER, DENNIS BLAIR 12/23/1974 5/3/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RICHARD, SAMUEL A 12/17/1988 5/2/2016 TRANSPORTED TO ODRC
SEIDITA, MICHAEL F 12/23/1990 11/29/2016 TRANSPORTED TO ODRC
SHARPLESS, TYLER NICHOLAS 2/7/1998 6/6/2017 BONDED OUT
TURNER, JELANI N 5/22/1990 5/16/2017 TRANSPORTED TO ODRC
WESTON, JAY ROBERT 1/27/1986 6/2/2017 BONDED OUT
WILLIAMS, CYNTHIA RENEE 11/1/1972 4/25/2017 TRANSPORTED TO ODRC
WISEMAN, MICHELE L 5/10/1961 6/7/2017 BONDED OUT
WUNDERLICH, ALEXANDRIA P 6/27/1991 5/1/2017 TRANSPORTED TO ODRC
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