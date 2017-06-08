JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, June 8, 2017 @ 12:18 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BALLARD, TANISHA LYNETTE 7/9/1982 CAMPBELL POLICE DEPT. Drug Paraphernalia

BENSON, BRIAN RANDALE JR 1/2/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

BEVLY, JOLESSA 12/24/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

BROWN, STEVEN HOWARD 12/17/1983 STRUTHERS POLICE DEPT. Parole Violation

CHRYSTAL, JEFFREY ROBERT JR 3/22/1985 STRUTHERS POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

COLTON, JULIE M 3/25/1988 CAMPBELL POLICE DEPT. Possession of Drugs

GLENN JR, MILTON CHRISTOPHER 10/20/1977 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possessing Drug Abuse Instruments

GRAFFIUS, ROBERT D 12/26/1976 OTHER Probation Violation

HALL, CORY NEIL 10/24/1991 AUSTINTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

HARDY, RHONDA MONIQUE 6/26/1991 BOARDMAN POLICE DEPT. Robbery

LAWSON, RICHARD III 4/26/1963 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

MCNEIL, TATIYANA ANIYAH 4/14/1999 Receiving Stolen Property

MICCO, DAVID 9/30/1975 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Probation Violation

MILLS, EDWARD R 10/11/1982 SEBRING POLICE DEPT. Aggravated Menacing

MOSES, BRESOSHA MONA 4/22/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Damaging/Endangering

ROJAS, JOSE LUIS 4/30/1964 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

TAYLOR, LATOYA T 6/23/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Criminal Tools

VINION, PATRICK MICHAEL 7/8/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Drug Paraphernalia

WRIGHT, DAVID T 4/16/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BELL, SHAINA E 11/29/1996 4/24/2017 COURT ORDERED RELEASE

BERGERON, CODY 6/10/1992 6/7/2017 BONDED OUT

BOGGS, JOLLEEN M 10/13/1989 3/6/2017 TRANSPORTED TO ODRC

COMO, LYNN ELLEN 9/1/1975 3/13/2017 TRANSPORTED TO ODRC

CRISLIP, ERIC SHAWN 12/2/1968 4/17/2017 TRANSPORTED TO ODRC

DEPAUL, DOMINIC ANOTHONY 4/24/1998 6/6/2017 COURT ORDERED RELEASE

GILMORE, JAMIE L 12/6/1976 6/3/2017 BONDED OUT

HALL, GREGORY DONNELL 7/8/1982 5/26/2017 TIME SERVED

HARRIS, DANIEL J 6/17/1979 11/20/2015 TRANSPORTED TO ODRC

HARSCH, KATRINA DENISE 6/27/1978 5/10/2017 BONDED OUT

HAYNES, ANDRE TYRONE 10/15/1991 5/25/2017 TRANSPORTED TO ODRC

HOLLINSHEAD, JASMINE 4/11/1992 6/5/2017 BONDED OUT

JOHNSON, MELVIN DOUGLAS JR 8/15/1969 4/5/2017 TRANSPORTED TO ODRC

JOHNSON, MICHAEL GENE PAUL 6/2/1978 7/9/2016 TRANSPORTED TO ODRC

JORDAN, JONATHAN JR 9/21/1997 6/5/2017 COURT ORDERED RELEASE

KIRBY, DONALD OLIVER 9/8/1966 6/7/2017 NO CHARGES FILED

LAWSON, RICHARD III 4/26/1963 5/13/2017 RELEASED

LITTLE, FRANK D 12/7/1990 1/21/2017 TRANSPORTED TO ODRC

LITTLE, TRESHA SHAWREE 5/15/1982 4/21/2017 TRANSPORTED TO ODRC

MANLEY, BEAU RYAN 3/13/1983 2/22/2017 TRANSPORTED TO ODRC

MCGUIRE, ROBERT 5/5/1990 1/21/2017 TRANSPORTED TO ODRC

MOORE, MICHAEL D 9/30/1978 5/20/2017 BONDED OUT

MOSCHELLA, DEANNA D 9/25/1979 4/24/2017 TRANSPORTED TO ODRC

PATTON, JAMEL ROBERT 12/29/1995 6/5/2017 BONDED OUT

PHILLIPS, AL JONAE MONAE 6/3/1998 6/8/2017 CR4 SUMMONS

RAVER, DENNIS BLAIR 12/23/1974 5/3/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RICHARD, SAMUEL A 12/17/1988 5/2/2016 TRANSPORTED TO ODRC

SEIDITA, MICHAEL F 12/23/1990 11/29/2016 TRANSPORTED TO ODRC

SHARPLESS, TYLER NICHOLAS 2/7/1998 6/6/2017 BONDED OUT

TURNER, JELANI N 5/22/1990 5/16/2017 TRANSPORTED TO ODRC

WESTON, JAY ROBERT 1/27/1986 6/2/2017 BONDED OUT

WILLIAMS, CYNTHIA RENEE 11/1/1972 4/25/2017 TRANSPORTED TO ODRC

WISEMAN, MICHELE L 5/10/1961 6/7/2017 BONDED OUT

WUNDERLICH, ALEXANDRIA P 6/27/1991 5/1/2017 TRANSPORTED TO ODRC

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes