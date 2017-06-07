BOOKED
==
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
ANDERSON, JONATHAN CHRISTOPHER 1/21/1968 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Misuse of Credit Card
BERGERON, CODY 6/10/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
BROADUS, LATOYA KIZZY MELLISSA 11/7/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
DEPAUL, DOMINIC ANOTHONY 4/24/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Robbery
GRAFFIUS, ROBERT D 12/26/1976 OTHER Probation Violation
HALL, CORY NEIL 10/24/1991 AUSTINTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
JORDAN, RICKY CHARLES JR 6/20/1984 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
LITTELL, HEATHER 10/31/1988 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools
LUDT, JAMES WILLIAM JR 2/12/1991 GOSHEN POLICE DEPT. Theft
MAY, PRESTON JOHN 3/17/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
MICCO, DAVID 9/30/1975 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Probation Violation
MILLS, EDWARD R 10/11/1982 SEBRING POLICE DEPT. Aggravated Menacing
ORTIZ CRUZ, JORGE 8/6/1986 CAMPBELL POLICE DEPT. Driving Under Suspension Revocation Or Restriction
PETKOSEK, RONALD II 5/25/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
ROJAS, JOSE LUIS 4/30/1964 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
ROMEO, STEFANIE NMI 4/28/1982 BOARDMAN POLICE DEPT. Assault
SHARPLESS, TYLER NICHOLAS 2/7/1998 BOARDMAN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
SHERMAN, RACHAEL 4/24/1979 FEDERAL BUREAU OF PRISONS FEDERAL OFFENSE (OTHER)
SLY, KALYN DARNELL 12/22/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Arrest Of Probationer
TRUMAN, SHAWN M 5/22/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs
WALLACE, BRIELAN JOHN EDWARD 9/23/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
WITTENAUER, RYAN 7/15/1980 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
==
RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
ADHIKARI, RAN B 2/7/1992 6/4/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BANKS, TIMOTHY DANIEL 6/8/1994 6/2/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BOGGS, JOLLEEN M 10/13/1989 3/6/2017 TRANSPORTED TO ODRC
COMO, LYNN ELLEN 9/1/1975 3/13/2017 TRANSPORTED TO ODRC
DEVORE, KENNETH BOYD III 6/19/1997 6/2/2017 BONDED OUT
DIXON, DANIEL NATHANIEL JR 8/17/1984 5/31/2017 BONDED OUT
GILBERT, QUINTIN LARAY 10/11/1990 6/2/2017 BONDED OUT
GRAY, KHARI LAMAR 1/29/1987 6/6/2017 OWN RECOGNIZANCE
GREEN, AMERICAN 8/19/1980 5/29/2017 COURT ORDERED RELEASE
GRIER, ROBERT 1/29/1971 3/8/2017 TIME SERVED
HORVATOVICH, LAUREN MARIE 12/1/1989 6/1/2017 TIME SERVED
IRBY, DAMON LAMONT 3/26/1976 6/3/2017 BONDED OUT
JORDAN, JONATHAN JR 9/21/1997 6/5/2017 COURT ORDERED RELEASE
KIRBY, DONALD OLIVER 9/8/1966 6/7/2017 NO CHARGES FILED
KIRKLE, SECRET ANNA 12/5/1996 6/6/2017 BONDED OUT
LITTLE, TRESHA SHAWREE 5/15/1982 4/21/2017 TRANSPORTED TO ODRC
MARSHALL, CHAD EDWARD 4/9/1979 4/28/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MCCULLOCH, WILLIAM J 10/6/1993 6/5/2017 BONDED OUT
MIMS, DEVEN DEVON 9/27/1991 12/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MOSCHELLA, DEANNA D 9/25/1979 4/24/2017 TRANSPORTED TO ODRC
RIPLEY, THOMAS ANDREW 12/8/1993 4/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
THOMAS, CONNIE L 11/28/1955 4/21/2017 OWN RECOGNIZANCE
TRGOVCICH, AUSTIN JOSEPH 8/24/1993 6/1/2017 OWN RECOGNIZANCE
WILLIAMS, CYNTHIA RENEE 11/1/1972 4/25/2017 TRANSPORTED TO ODRC
WOLFE, JERONICA A 1/17/1973 6/1/2017 BONDED OUT
WUNDERLICH, ALEXANDRIA P 6/27/1991 5/1/2017 TRANSPORTED TO ODRC
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.