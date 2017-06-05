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Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Mon, June 5, 2017 @ 1:03 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ADHIKARI, RAN B 2/7/1992 MILTON POLICE DEPT. Fugitive From Justice

ATKINS, JERWANDA MARIE LEE 10/2/1991 CAMPBELL POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License

CLINCKSCALE, DERREKA K 5/7/1985 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

COFFER, ERIC ALBERT 2/23/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension(Any FRA Judgement Non-Compliance)

DRUMMOND, RYAN D 4/23/1984 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

HARRIS, PHILLIP DAWAYNE 11/19/1972 BOARDMAN POLICE DEPT. Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs

HASKINS DAWSON, JOSEPH WILLAM 1/29/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

LAKE, LATONYA MARIE 7/28/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

PEREZ, JORGE A 1/12/1963 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

WILLIS, WARREN D 10/5/1956 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

AKERS, TIFFANY 8/25/1981 6/4/2017 NO CHARGES FILED

AUSTIN, PHILLIP J 9/28/1983 5/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BARFIELD, JAMES SCOTT 4/24/1973 4/11/2017 TIME SERVED

BEGEOT, AMY JO 10/10/1985 1/11/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

FALOBA, MISSIE MERRIE 4/17/1980 6/5/2017 CR4 SUMMONS

FAVORS, MYRA J 5/20/1988 6/5/2017 COURT ORDERED RELEASE

FILOMENO RIVERA, JONARYS MARIE 8/14/1995 6/4/2017 CR4 SUMMONS

HABEGER, BREANNE VICTORIA 10/6/1993 3/8/2017 TIME SERVED

HOLTZMAN, KENT EDWARD 5/15/1975 6/5/2017 BONDED OUT

KIRKLE, SECRET ANNA 12/5/1996 6/4/2017 CR4 SUMMONS

LILLY, MARK L 4/21/1990 6/1/2017 BONDED OUT

RODRIGUEZ, REGINA LOUISE 3/1/1971 6/2/2017 TIME SERVED

SAVAGE, ANGEL MARIE 10/25/1991 6/3/2017 BONDED OUT

WILFONG, CRAIG ALLEN 6/20/1986 5/31/2017 BONDED OUT

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