BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ALLEN, WILLIAM DAVID 12/23/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
ARTIST, ASHLEE JABREA 10/20/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
BENSON, DANGELO 9/11/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Tampering w/ Evidence
CALLIHAN, NICOLE RAE 11/3/1983 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Complicity
CLARK, STEVEN M 3/8/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
CRAFT, OSHAI LAMONT 4/21/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Arrest Of Probationer
DILL, TRVILLIAN JAMON HUGH 1/23/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
DIXON, DANIEL NATHANIEL JR 8/17/1984 CANFIELD POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
DONNELLY, CHRISTOPHER SAMUEL 9/28/1992 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
GAMBLE, KEVIN J SR 5/6/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Involuntary Manslaughter
GREEN, HOMER ERNIE 4/23/1951 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
LITTLE, DARON NEILL 6/9/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
LOPEZ, JARRID JAY 10/11/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle
MCGOULDRICK, DAVID EDWARD III 11/6/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Using Weapons While Intoxicated
SANTUCCI, NICOLE JEAN 12/27/1985 POLAND TWP. POLICE Domestic Violence
TAYLOR, JOHN JOSEPH 11/8/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FRA Suspension
TAYLOR, WILSON DARTRAILE 4/1/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
THOMAS, JAMES EDWARD 12/13/1960 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
WEST, THOMAS 12/1/1963 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Rape
WILLIAMS, DEWAYNE DEQUAN 5/12/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. OVI Impaired
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ADAMS, DONTRE NATHANIEL 12/15/1995 5/8/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ALBANESE, LESLIE ANN 11/20/1981 5/22/2017 OWN RECOGNIZANCE
ALEXANDER, ELIJAH G 10/10/1988 5/28/2017 BONDED OUT
ALLEN, RAENELL 11/24/1977 5/30/2017 BONDED OUT
ALLISON, REBECCA L 12/15/1978 5/27/2017 NO CHARGES FILED
ANDERSON, CLIFFORD S III 3/18/1984 5/28/2017 NO CHARGES FILED
BRITT, RASHON 1/26/1988 5/28/2017 BONDED OUT
CORTEZ, STEPHEN GABRIEL 11/19/1980 5/29/2017 BONDED OUT
DAUGHERTY, DARIEN MICHAEL 10/11/1991 5/30/2017 BONDED OUT
ESENWEIN, MICHAEL PAUL 4/14/1985 5/15/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FAVORS, DENNIS G 10/23/1955 4/17/2017 TIME SERVED
FLEMING, FRANKLIN 12/16/1959 5/16/2017 TIME SERVED
FLETCHER, MESEAN ELISE 10/2/1973 5/26/2017 TIME SERVED
FREED, BRUCE A 4/23/1958 5/4/2017 TIME SERVED
JONES, GREGORY G 2/21/1962 5/27/2017 BONDED OUT
KAZEAR, RICHARD GREGORY 9/1/1989 5/27/2017 BONDED OUT
LAW, KENNETH 6/22/1963 5/30/2017 OWN RECOGNIZANCE
LUCAS, MELISSA ANN 2/4/1975 5/30/2017 BONDED OUT
MALIE, JAMES III J 6/20/1981 3/1/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MCCULLOUGH, KARL H 3/26/1962 5/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MITCHELL, CRAIG MAURICE JR 5/15/1992 5/26/2017 NO CHARGES FILED
MOORE, BREYONNA J 12/22/1992 5/21/2017 BONDED OUT
MORROW, JUDITH 1/31/1983 5/16/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
REDD, GWENDOLYN M 1/16/1965 5/27/2017 BONDED OUT
SHULER, TRACEY DION 9/24/1971 5/25/2017 COURT ORDERED RELEASE
STOUFFER, BRANDY L 7/1/1982 5/27/2017 NO CHARGES FILED
VASKO, STEPHEN LUCAS 1/27/1982 4/20/2017 TIME SERVED
VIERA, JASMIN MARIE 7/29/1992 5/25/2017 TIME SERVED
WALKER, BRUCE LEE 11/19/1966 5/28/2017 COURT ORDERED RELEASE
YOUNGBLOOD, ROBERT R 11/27/1982 5/27/2017 NO CHARGES FILED
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