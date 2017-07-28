BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ALRUHEIM, MOHAMMUD Z 3/7/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
ARMENI, KELSEY MARIE 11/18/1992 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Involuntary Manslaughter
BARNETTE, ANDRE RAYSHAUN 12/24/1991 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
BERMUDEZ SHAULIS, LEEANA DENISE 5/5/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
BRAIDIC, SCOTT EDWARD 10/25/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse
BROOKS, KEITH MELVIN 12/10/1962 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
BROWN, MARKESE E 2/1/1987 MILL CREEK METRO PARK POLICE Forgery
BUDROVIC, MARK E. 3/27/1977 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
CARR, MELISSA M 3/15/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
COLE, MICHAEL JOSEPH 5/31/1995 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Violate Protection Order or Consent Agreement
DICARLO, JACOB THOMAS 8/1/1980 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Parole Violation
ERVIN, STEVE HOMER 8/26/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Burglary
HARRIS, ANTHONY ALLEN 8/2/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle
HARRIS, PHILLIP DAWAYNE 11/19/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence
HOTCHKISS, DANIEL JAMES 3/27/1965 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. No person shall stand on a highway for the purpose of soliciting employment business or contributions from the occupant of any vehicle
HOYT, DEMARIO ALEXANDER 5/11/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
HULL, ROBERT NICHOLAS 10/2/1958 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired
JOHNSON, VERNON WALLACE JR 2/28/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
JOLLIFF, MICHAEL C 2/25/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Burglary
KUZAN, JASON ANTHONY 4/7/1980 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Nonsupport Of Dependents
LAWRENCE, JOHN C 7/19/1956 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass
LONG, AMANDA DANIELLE 5/27/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Endangering Children
MAGNOLIA, DEAN ANTHONY 7/4/1998 CAMPBELL POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
MIHALY, JOSEPH J 11/17/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Arrest Of Probationer
MIMS, DEVEN DEVON 9/27/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault
MISSIONI, JULIAN EDWARD 10/4/1991 BOARDMAN POLICE DEPT. Trafficking in Drugs
PERKINS, TASHAUNNA M 12/5/1984 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)
PRIETO, JAMAR ANTOINE 5/3/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs
ROBINSON, SETH 3/31/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
SANDERS, CEDRIC LAZARUS 3/12/1979 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
SCHULTE, RYAN J 3/17/1995 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
STIPETICH, ROBERT A 8/11/1967 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
SULLIVAN, MICHAEL Q 4/2/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
WILLIAMS, ROY KEVIN 2/5/1965 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sex Offender Failure To Provide Change Of Address Or Registration Of Address
ZIZZO, FRANK FREDRICK II 5/26/1973 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. UNAUTHORIZED REMOVAL
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ALTMAN, LISA A 9/17/1972 7/26/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BARBE, SAMANTHA L 9/7/1989 7/24/2017 TIME SERVED
BILLINGSLEY, BRANDON L 12/8/1982 1/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BROWN, WILLIAM PAUL 1/1/1982 7/19/2017 TIME SERVED
DAVIS, JAMES RUSSELL 5/20/1984 4/30/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DAVNER, SHAWN P 3/26/1983 7/26/2017 COURT ORDERED RELEASE
DIXON, ISAIAH 1/19/1964 7/26/2017 BONDED OUT
DOUD, BRIAN D 6/28/1990 7/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HARRISS, AUSTIN MICHAEL 11/11/1997 7/26/2017 TIME SERVED
HAWKINS, KAMERON WILLIAM 5/12/1998 7/26/2017 COURT ORDERED RELEASE
HILL, WILLIE J JR 10/18/1961 4/28/2017 TIME SERVED
HUELSKAMP, JACOB FREDERICK 11/11/1986 7/27/2017 COURT ORDERED RELEASE
LAMP, ROBERT HARLEY 9/21/1988 7/6/2017 COURT ORDERED RELEASE
LIMBECK, DAVID MICHAEL 7/22/1989 7/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MARAVOLA, MATTHEW JAMES 4/24/1970 1/12/2017 COURT ORDERED RELEASE
MASSROCK, ALLAURA M 2/17/1986 7/27/2017 CR4 SUMMONS
MELLOTT, NADINE RENEE 12/28/1984 4/30/2017 TIME SERVED
POULLAS, GEORGIO JOHN 4/21/1998 7/28/2017 BONDED OUT
PRIEST, RYAN B 11/28/1983 6/30/2017 COURT ORDERED RELEASE
QUICK, JESSICA S 8/29/1991 7/26/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
REESE, MARVIN CORNELIOUS JR 8/14/1991 7/25/2017 BONDED OUT
RICHARDSON, BRAYLON M 1/28/1988 7/24/2017 BONDED OUT
ROYAL, NATHANIEL 7/19/1941 7/19/2017 TIME SERVED
SEAMAN, JOEY RYAN 5/28/1981 6/15/2017 COURT ORDERED RELEASE
SPANN, NEWELL 9/19/1976 11/8/2016 TRANSPORTED TO ODRC
THOMPSON, MEGAN MARIE 1/8/1986 7/25/2017 COURT ORDERED RELEASE
TINNEY, JOHN R 4/15/1990 1/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
VEGA DENNIS, NADYA 9/25/1988 7/15/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
VINION, SARAH M 8/16/1981 7/26/2017 TIME SERVED
WESTCOTT, JEFFERY LEE 10/8/1966 7/26/2017 BONDED OUT
WOOD, RAYMOND LORIS 8/2/1983 7/26/2017 BONDED OUT
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