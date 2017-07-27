BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ALTMAN, LISA A 9/17/1972 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
ARMENI, KELSEY MARIE 11/18/1992 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Involuntary Manslaughter
BARNETTE, ANDRE RAYSHAUN 12/24/1991 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
BROOKS, KEITH MELVIN 12/10/1962 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
CHRISTY, KYLE T 12/1/1980 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Involuntary Manslaughter
COLE, MICHAEL JOSEPH 5/31/1995 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Violate Protection Order or Consent Agreement
DAVNER, SHAWN P 3/26/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Falsification
DICARLO, JACOB THOMAS 8/1/1980 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Parole Violation
DUNEGAN, RYAN C 8/1/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
ERVIN, STEVE HOMER 8/26/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Burglary
GRAHAM, ISRAEL JOSIAH 7/2/1997 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Robbery
HANNI, ROBERT J 7/18/1986 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Breaking and Entering
HAWKINS, KAMERON WILLIAM 5/12/1998 GOSHEN POLICE DEPT. Unlawful Sexual Conduct With A Minor
HERNS, FRANKLIN C 3/5/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation
JOHNSON, AARON 3/28/1977 COITSVILLE POLICE DEPT. Possessing Drug Abuse Instruments
JOHNSON, VERNON WALLACE JR 2/28/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
JOLLIFF, MICHAEL C 2/25/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Burglary
LAWRENCE, JOHN C 7/19/1956 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass
LIMBECK, DAVID MICHAEL 7/22/1989 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Escape
LONG, AMANDA DANIELLE 5/27/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT.
MISSIONI, JULIAN EDWARD 10/4/1991 BOARDMAN POLICE DEPT. Trafficking in Drugs
PERKINS, TASHAUNNA M 12/5/1984 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)
PETERSON, DAVID SR 5/18/1962 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
QUICK, JESSICA S 8/29/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
ROBINSON, SETH 3/31/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
SALES, DAMONICA MONIQUE 10/28/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Falsification
SATTERTHWAITE, RAHEEM ANTHONY 7/2/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
STIPETICH, ROBERT A 8/11/1967 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
TORRES, ORLANDO J 10/2/1956 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
VINION, SARAH M 8/16/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
WARNER, DORIAN 7/10/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Sexual Imposition
WHITE, CHRISTOPHER M 12/25/1973 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Burglary
WOOD, RAYMOND LORIS 8/2/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
YURICH, JOSEPH F 3/19/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Accident Leaving Scene
ZIZZO II, FRANK FREDRICK 5/26/1973 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. UNAUTHORIZED REMOVAL
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BARBE, SAMANTHA L 9/7/1989 7/24/2017 TIME SERVED
CHRISTIAN, ESHONE M 9/16/1991 7/24/2017 BONDED OUT
DAVIDUK, GOLORIA RUTH 8/11/1978 3/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DIXON, ISAIAH 1/19/1964 7/26/2017 BONDED OUT
DRYE, SARAH 6/25/1987 7/5/2017 COURT ORDERED RELEASE
DUNCAN, EVAN 9/30/1982 7/25/2017 BONDED OUT
DUNKEL, DAVID 9/28/1959 7/7/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HARRISS, AUSTIN MICHAEL 11/11/1997 7/26/2017 TIME SERVED
HILL, WILLIE J JR 10/18/1961 4/28/2017 TIME SERVED
KELLEY, DRE LEROY 9/29/1995 7/24/2017 BONDED OUT
LYNCH, SARMARYA 7/5/1996 7/12/2017 TIME SERVED
MOORE, CHARMAINE M 8/20/1980 6/29/2017 BONDED OUT
MOORE, THOMAS E JR 12/12/1971 7/25/2017 BONDED OUT
PRUITT, JEREMY LEROI 12/6/1989 7/18/2017 BONDED OUT
SANTIAGO, ALBERT 11/26/1984 7/25/2017 BONDED OUT
SEAMAN, JOEY RYAN 5/28/1981 6/15/2017 COURT ORDERED RELEASE
STAPLES, KENDRIS SHANELL 9/8/1987 6/14/2017 BONDED OUT
WESTCOTT, JEFFERY LEE 10/8/1966 7/26/2017 BONDED OUT
WITTENAUER, RYAN 7/15/1980 6/6/2017 TIME SERVED
WOMACK, KASHMERE C 5/19/1993 7/24/2017 BONDED OUT
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