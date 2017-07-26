JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Wed, July 26, 2017 @ 12:08 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BELL, RAYMOND GLENN 4/12/1959 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

CHEBATORIS, MARK 8/13/1985 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

CRUZ, ANGEL M II 2/28/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence

DIAZ, HIRAM 9/1/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

DUKES, DAJUAN L 7/15/1979 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

DUNCAN, EVAN 9/30/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Justice

DUNLAP, STACEY L 8/15/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

FANFER, CAROL 9/14/1963 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

FANT, DEANDRE L 12/18/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Weapons While Under Disability

FINOCHIO, TOBIAS M 6/2/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

GRAHAM, ISRAEL JOSIAH 7/2/1997 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Robbery

GRAHAM, SHAWNAE GINA DENISE 4/3/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

HALL, ANNALYSE 4/18/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Arrest Of Probationer

HANDY, RONALD LEE III 8/27/1997 SEBRING POLICE DEPT. Burglary

HANNI, ROBERT J 7/18/1986 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Breaking and Entering

HORVATH, SAMUEL M 7/24/1994 ADULT PAROLE AUTH. ASSAULT

JOHNSON, AARON 3/28/1977 COITSVILLE POLICE DEPT. Possessing Drug Abuse Instruments

JOHNSON, CLEO CHRISTOPHER 4/11/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

LEWIS, FRED LEE III 12/22/1995 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Felonious Assault

MOORE, THOMAS E JR 12/12/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence

REESE, MARVIN CORNELIOUS JR 8/14/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence

SANTIAGO, ALBERT 11/26/1984 CAMPBELL POLICE DEPT. Possess Drug Abuse Instruments

THOMPSON, MEGAN MARIE 1/8/1986 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

THOMPSON, NATHANIEL BUTLER JR 9/12/1996 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

THORNTON, NOAH F 12/25/1989 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

VINION, SARAH M 8/16/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

WEST, MICHAEL RONALD 11/23/1996 BOARDMAN POLICE DEPT. Assault

WHITE, CHRISTOPHER M 12/25/1973 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Burglary

WILLIAMS, BRANDON J SR 4/2/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

WOODS, RANDY EDWARD 12/13/1988 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Trafficking in Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BUGGS, KIA RACHELLE 9/15/1976 7/22/2017 BONDED OUT

CAULTON, JEFFEREY 5/15/1988 7/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CAZAREZ-QUINTERO, CLAUDIA 2/5/1979 7/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CROSSWHITE, CHARLES R 11/4/1985 7/25/2017 BONDED OUT

DAVNER, RYAN 9/19/1984 7/25/2017 BONDED OUT

DOMINIC, JOSEPH 12/13/1987 7/25/2017 OWN RECOGNIZANCE

FRANKLIN, CHANNING C 1/21/1975 7/25/2017 BONDED OUT

KENT, CHRISTOPHER MICHAEL 3/9/1979 5/11/2017 BONDED OUT

LYNCH, SARMARYA 7/5/1996 7/12/2017 TIME SERVED

MADISON, LATEAKA DESHUNS 6/12/1991 7/25/2017 BONDED OUT

MUHAMMAD, OMAR 3/3/1973 7/25/2017 COURT ORDERED RELEASE

PARKER, STEWART DETROY 8/11/1982 5/12/2017 BONDED OUT

PIXLEY, DWAYNE 2/20/1968 7/7/2017 TIME SERVED

STEWART, FAYBEON B 3/24/1990 7/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes