BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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AULT, STEPHEN B 7/30/1955 BOARDMAN POLICE DEPT. Intimidation
FREDERICK, TAKOTA J 4/3/1998 SEBRING POLICE DEPT. Complicity
LUCKY, DOMINIQUE D 11/20/1988 CAMPBELL POLICE DEPT. FRA Suspension
PLOURDE, SHANE WILLIAM 6/6/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
VALENTINE, TREJUAN JOHNTAE 5/5/1999 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possessing a defaced firearm
VANFOSSAN, TAMMY JEAN 7/30/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
ALM, CALEB MICHAEL 8/27/1996 7/20/2017 TIME SERVED
BROWN, GARY 7/22/1964 7/4/2016 TRANSPORTED TO ODRC
BUTLER THOMAS, DEMACHEL EUGENE CHRISTOPHER 7/31/1998 7/6/2017 TRANSPORTED TO ODRC
CARTER, ERIC LAMONT 12/4/1979 7/21/2017 NO CHARGES FILED
COTTLE, ERNEST K II 12/21/1984 6/28/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DAVILA JR, MANUEL 5/26/1970 7/16/2017 RELEASED
FAULKNER, GEORGE E JR 9/23/1986 6/19/2017 TRANSPORTED TO ODRC
FRANKLIN, DERRICK N 8/24/1995 7/12/2017 BONDED OUT
GREEN, HOMER ERNIE 4/23/1951 5/30/2017 TIME SERVED
HYLTON, CHRISTOPHER E 4/20/1989 4/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JULIOUS, TYJUAN DONTRELL 7/7/1993 5/9/2017 TRANSPORTED TO ODRC
KIMBROUGH, EDWARD JR 7/23/1992 7/24/2017 CR4 SUMMONS
KNISELEY, TODD JAMES 4/23/1989 5/22/2017 TRANSPORTED TO ODRC
MCGREW, IRELAND LEE 6/19/1974 7/22/2017 NO CHARGES FILED
MILLERLEILE JR., MICHEAL NICHOLAS 9/21/1975 7/22/2017 NO CHARGES FILED
PARKER, DAVID GREGORY JR 7/24/1986 7/21/2017 TIME SERVED
PERKINS, KEIJUAN 4/30/1992 4/6/2017 TRANSPORTED TO ODRC
SMITH, DEREK L 1/17/1990 5/15/2017 TRANSPORTED TO ODRC
STEVENS, DANA RUTH 3/26/1979 7/23/2017 BONDED OUT
STULLER, GRANT A 3/17/1992 5/20/2017 TIME SERVED
TAYLOR, JESSICA IMAGENE 6/30/1982 6/26/2017 TIME SERVED
TURNER, JAMAL I 4/10/1992 6/12/2017 TRANSPORTED TO ODRC
VALENTINE, EMANUEL KIJUAN 6/23/1997 4/6/2017 TRANSPORTED TO ODRC
WOLOSCHAK, CHRISTOPHER S 3/8/1984 2/11/2017 TRANSPORTED TO ODRC
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