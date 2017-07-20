BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
ANDERSON, ODICE 11/6/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
BIGGS, ANTHONY G 7/3/1989 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
BROWN, WILLIAM PAUL 1/1/1982 STRUTHERS POLICE DEPT. Open Container Liquor
BYRD, NATHANIEL WILSON JR 3/22/1968 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure to Appear; Issuance of Warrant
CERDA, NYLEN 11/10/1997 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools
DICKMAN, MICHAEL DAVID 8/29/1987 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Inducing Panic
FAIDLEY, GARY 2/26/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
FRANTZ, BRYSON JOSEPH 1/4/1999 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Arrest Of Probationer
FRYE, CHRISTAL M 11/10/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possessing Drug Abuse Instruments
HARTMAN, DEANNE N 4/16/1975 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
HOVER, DARIN PAUL 8/20/1975 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
JENNINGS, CHARLESTON A 4/15/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
JOHNSON, ALAN M 5/4/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Parole Violation
LAPOLLA, MARTINA GABRIELLE 3/12/1987 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
MARTINEZ, JERALD STAR 8/9/1979 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
MOSLEY, GLENN MANUEL 10/18/1963 BOARDMAN POLICE DEPT. Obstructing Official Business
MOSS, ISHA M 7/16/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
MUHAMMAD, ALIJAH 1/11/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
NORTH, JAMELL L. 2/2/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
ORTIZ, JUAN DEJESUS 12/26/1966 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. No Tail Lights/License Plate Light
PATTERSON, JUSTIN GEORGE 5/3/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
PETERS, MARK A 4/13/1970 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
RAYNOVICH, CLIFFORD LEROY 1/30/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
ROYAL, NATHANIEL 7/19/1941 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia
SCHULER, SERENITY 2/1/1999 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Probation Violation
SCOTT, ANDREW RYAN 7/14/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
SEALS, CHRISTOPHER W 10/4/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Vandalism
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ALLI, RICHARD BLAKE II 5/4/1991 7/19/2017 NO CHARGES FILED
AVERY, DEMAR 1/5/1992 7/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BESHARA, EMILY SOPHIA 7/3/1995 7/18/2017 BONDED OUT
BLAND, DEANNA PATRICE 8/22/1988 6/9/2017 TIME SERVED
BORNEMISZA, DANIEL J 6/6/1981 7/18/2017 CR4 SUMMONS
CABRERA, CHRISTINA MARIE 8/14/1979 7/10/2017 TIME SERVED
CRAGO, DORTHY MARIE 1/16/1973 4/21/2017 TIME SERVED
DEWEESE, JERAD S 6/17/1976 7/18/2017 BONDED OUT
ELDER, CURTIS JR 3/21/1956 3/24/2017 TIME SERVED
FARWELL, EDWARD 12/10/1958 7/10/2017 BONDED OUT
GREEN, KEVIN L 7/12/1961 7/18/2017 COURT ORDERED RELEASE
JOHNSON, TANISHA 6/16/1993 7/14/2017 TIME SERVED
JONES, SABRINA K 7/26/1994 6/20/2017 TRANSPORTED TO ODRC
LITTELL, HEATHER 10/31/1988 6/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
LOWERY, MICHAEL J 7/3/1983 7/14/2017 BONDED OUT
MAYER, ROBERT MARCIANO 1/27/1994 7/15/2017 BONDED OUT
MCGOWAN, STEPHEN M 5/30/1988 7/18/2017 BONDED OUT
RICHENDOLLAR, BRIAN KEITH 2/7/1972 6/13/2017 TIME SERVED
RUSHTON, BRIAN M 2/22/1983 7/19/2017 COURT ORDERED RELEASE
SANDOVAL-VILLARRAEL, SANDRA PAULINA 3/8/1977 8/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SUDIMAK, ROBERT MICHAEL 5/19/1967 12/22/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
THOMAS, NAUTEAKA DAYSHANAE 6/12/1997 6/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
UNDERWOOD, ALICIA A T 7/9/1994 6/29/2017 TRANSPORTED TO ODRC
WILLIAMS, DANIELLE J 5/23/1992 7/18/2017 CR4 SUMMONS
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