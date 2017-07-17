JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Mon, July 17, 2017 @ 12:12 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ANCHONDO, JUAN 6/28/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sex Offender Failure To Provide Change Of Address Or Registration Of Address

BEST, CHAD NILE 2/11/1991 SEBRING POLICE DEPT. Theft- Motor Vehicle

DAVILA JR, MANUEL 5/26/1970 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

DRAKE, JAMEKA KAY 9/10/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

JONES, MALCOLM JITU 12/31/1972 OSP Fugitive From Justice

LINDSEY, DANIEL J 5/11/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

MCCALL, BRIA 2/16/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

MOODY, DWAYNE A JR 9/6/1990 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

MOSLEY, DENNIS EARL 3/19/1995 STRUTHERS POLICE DEPT. Corrupting Another w/Drugs

POLING, CHARLES 2/5/1958 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Gross Sexual Imposition

ROBERTS, LISHA MARIE 5/29/1967 OSP Receiving Stolen Property

ROON, GERRITT WEEB 9/30/1994 STRUTHERS POLICE DEPT. FRA Suspension

SHAW, KEYOSHIA 1/15/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Vandalism

SMITH, GREGORY LAMAR JR 11/9/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure To Reinstate License

SMITH, XHYAIRE S 1/28/1999 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

WHETSTONE, ERIC J 8/3/1982 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALEXANDER, BILALAH GARNER 3/11/1990 7/6/2017 COURT ORDERED RELEASE

ALLISON, THOMAS 3/26/1948 7/14/2017 NO CHARGES FILED

BELLISH, TAMALA D 8/8/1958 7/12/2017 TIME SERVED

BOWERS, TIMOTHY A 2/9/1987 7/16/2017 BONDED OUT

BROWN, WILLIAM PAUL 1/1/1982 6/16/2017 TIME SERVED

COLE, MICHAEL J 5/31/1995 3/19/2017 TIME SERVED

COVAN, JUSTIN W. 5/18/1990 5/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HARRIS, DAWON J 5/24/1986 7/14/2017 COURT ORDERED RELEASE

HASLEY, MAURICE 1/13/1988 5/19/2017 TIME SERVED

HEIGLEY, NATHAN ANDREW 3/7/1978 5/19/2017 TIME SERVED

MITCHELL, ANTONIO MARKEES 5/11/1996 5/3/2017 TIME SERVED

REBER, BRITTNEY 9/27/1993 7/16/2017 CR4 SUMMONS

RUTHERFORD, JOSEPH 4/12/1975 6/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

STANTON, NICHOLAS 11/21/1997 7/16/2017 BONDED OUT

SUSAK, JOSEPH MATTHEW 6/5/1975 6/29/2017 BONDED OUT

SUTTON, TROY JASPER 5/18/1985 7/13/2017 TIME SERVED

VANCLEAVE, REGINA L 11/13/1971 5/17/2017 TIME SERVED

WILSON, ROSANN M 11/30/1969 3/28/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes