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Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Fri, July 14, 2017 @ 12:12 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

CIALELLA, CHARLES T 5/4/1991 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

COCHRANE, MATTHEW S 2/9/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

CURRY, DORIS 10/13/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

DANA, NORM JAY 1/13/1957 Sexual Battery

FLETCHER, ERYCK 2/22/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. 12 Point Court Susp.(Non-OVI) Or Driving Outside Privileges

HILSON, JONATHAN J 9/13/1989 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

LEACH, ASHLEY 6/11/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure To Control

LEWIS, JAMES 6/9/1946 BOARDMAN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

MARTIN, DENVER JOSEPH 12/28/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Vandalism

MELNEK, DANIELLE M 3/18/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

MOORE, DANIELLE SUZANNE 9/2/1980 STRUTHERS POLICE DEPT. Theft

MOORE, GEORGE EDWARD 3/21/1958 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

PHIPPS, MYKEL J 12/24/1990 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

PIPINO, KAREN S 7/22/1967 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation

ROBBE, KENDEL 1/29/1995 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Fugitive From Justice

SCHNEIDER, SARAH 8/6/1980 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Fugitive From Justice

SCOTT, FRED MELVIN 5/11/1969 CAMPBELL POLICE DEPT. Fugitive From Justice

SUTTON, TROY JASPER 5/18/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Arrest Of Probationer

WEST, ALPHONSO 2/7/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BAGGETT, FELICIA A 8/27/1969 7/13/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BOWMAN, BETH A 4/29/1966 7/13/2017 CR4 SUMMONS

CEBALLOS, JIMMY 10/21/1959 7/7/2017 TIME SERVED

COONS, KRISTIAN ALLEN 9/16/1994 5/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CULVER, ANDREW 12/14/1989 6/22/2017 TIME SERVED

EARL, MATTHEW L 8/9/1980 7/13/2017 BONDED OUT

GARVEY, TESSA MARIE 6/12/1992 7/11/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HASKINS, JOE W JR 6/27/1963 7/10/2017 TIME SERVED

HOGAN, STEPHEN D 6/1/1989 5/13/2017 DISMISSED

JAMES, BRIAN JAMEL 8/28/1980 7/13/2017 NO CHARGES FILED

JOHNSON, VERNON WALLACE JR 2/28/1994 7/10/2017 BONDED OUT

KAMEL, MINA 7/2/1994 6/30/2017 BONDED OUT

KNIGHT, MICHAEL 8/29/1958 6/12/2017 COURT ORDERED RELEASE

LALLI, MICHAEL C 9/17/1973 7/13/2017 BONDED OUT

LUSANE, ERIC 7/9/1978 7/5/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

POLAS, MARIA L 2/13/1988 7/12/2017 BONDED OUT

ROLLINS, GRACIE LAVONNE 8/3/1986 7/10/2017 COURT ORDERED RELEASE

SNYDER, NICHOLAS FERNLEY 8/28/1990 6/27/2017 TIME SERVED

SUMMERS, STACY 12/5/1981 4/4/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TURNER, JAMEL I 4/10/1992 7/12/2017 COURT ORDERED RELEASE

WHITE, JOHN WILLIAM 10/15/1970 7/13/2017 CR4 SUMMONS

WOOLFOLK, STEPHAN RUSSELL 8/6/1987 6/29/2017 BONDED OUT

WRIGHT, AARON KEITH 6/23/1987 6/27/2017 TIME SERVED

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