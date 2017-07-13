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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, July 13, 2017 @ 12:18 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ADAMS, JEREMY S 10/12/1983 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Misuse of Credit Card

AVERY, DEMAR 1/5/1992 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Fugitive From Justice

BELLISH, TAMALA D 8/8/1958 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure To Control

COCHRANE, MATTHEW S 2/9/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

CURRY, DORIS 10/13/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

CURTIS, GEREMY D 2/13/1973 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

FLETCHER, ERYCK 2/22/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. 12 Point Court Susp.(Non-OVI) Or Driving Outside Privileges

FLETCHER, SHAWN L II 6/29/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

FRANKLIN, DERRICK N 8/24/1995 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Unauthorized Use Of Motor Vehicle

GIVENS, JEROME L 9/29/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence

JAMES, BRIAN JAMEL 8/28/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

LYNCH, SARMARYA 7/5/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

MILLS, JENNIFER L 2/1/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possessing Drug Abuse Instruments

POLAS, MARIA L 2/13/1988 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Receiving Stolen Property

PROVITT, ERICA E 7/5/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Soliciting

SCHNEIDER, SARAH 8/6/1980 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Fugitive From Justice

SMITH, MARGO M 3/22/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Loitering to Engage in Solicitation

WERNER, AMANDA SUE 2/1/1981 ADULT PAROLE AUTH. License Forfeiture

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BAGGETT, FELICIA A 8/27/1969 7/13/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BONFINI, MIRANDA A 2/16/1988 7/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CEBALLOS, JIMMY 10/21/1959 7/7/2017 TIME SERVED

CLINKSCALE, TIAWAN THOMAS BRUCE 9/13/1989 7/11/2017 BONDED OUT

COLE, KASSANDRIA 11/29/1991 7/10/2017 BONDED OUT

COLLA, CASEY ELIZABETH 6/3/1981 7/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

EARL, MATTHEW L 8/9/1980 7/13/2017 BONDED OUT

GRAZIER, ANNETTE 11/9/1988 6/28/2017 COURT ORDERED RELEASE

GRHIM, JERBRAIL WILLIAM SR 10/31/1989 7/10/2017 BONDED OUT

HASKINS, JOE W JR 6/27/1963 7/10/2017 TIME SERVED

HORN, JONATHAN WILLIAM 9/24/1992 5/9/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

INGRAM, SHIRLEY ANNE 1/15/1970 7/12/2017 BONDED OUT

KERNS, MICHAEL TRENTER JR 3/14/1980 6/23/2017 OWN RECOGNIZANCE

KING, BRIAN P 1/17/1983 5/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

KNIGHT, MICHAEL 8/29/1958 6/12/2017 COURT ORDERED RELEASE

LALLI, MICHAEL C 9/17/1973 7/13/2017 BONDED OUT

MCDOWELL, CORDALE JAMES 7/27/1987 7/10/2017 OWN RECOGNIZANCE

RODRIGUEZ, LUIS PRIMITIVO 2/26/1986 4/13/2017 TIME SERVED

TURNER, JAMEL I 4/10/1992 7/12/2017 COURT ORDERED RELEASE

WHITE, JOHN WILLIAM 10/15/1970 7/13/2017 CR4 SUMMONS

WRIGHT, RUBY ANN 7/10/1964 7/11/2017 BONDED OUT

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