JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Wed, July 12, 2017 @ 12:43 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

AVERY, DEMAR 1/5/1992 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Fugitive From Justice

BATTISTI, JOSEPH AUGUST 9/25/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Burglary

CLINKSCALE, TIAWAN THOMAS BRUCE 9/13/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

DEDON, BRYAN 8/19/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs

DILLON, JOHN M 6/21/1994 BOARDMAN POLICE DEPT. Illegal Use or Possession of Drug Paraphernalia

FLETCHER, SHAWN L II 6/29/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

FRANKLIN, DERRICK N 8/24/1995 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Unauthorized Use Of Motor Vehicle

FREETAGE, DANIEL JACOB 5/18/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

FRIEND, CLARISSA JO 9/17/1993 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

GARVEY, TESSA MARIE 6/12/1992 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

GIVENS, JEROME L 9/29/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence

HAMPTON, FELARIAN ERIKA 11/16/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

KENNEDY, THOMAS 10/18/1994 BOARDMAN POLICE DEPT. Illegal Use or Possession of Drug Paraphernalia

SMITH, MARGO M 3/22/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Loitering to Engage in Solicitation

WANAMAKER, KENNETH A III 1/18/1981 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

WERNER, AMANDA SUE 2/1/1981 ADULT PAROLE AUTH. License Forfeiture

WRIGHT, CLIFFORD WARREN JR 12/3/1983 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

WRIGHT, RUBY ANN 7/10/1964 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Illegal Conveyance of Weapons

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ARNOLD, MACKENZIE NICHOLE 6/22/1999 7/11/2017 CR4 SUMMONS

BEIDELSCHILES, MARY MARGARET 7/27/1965 7/11/2017 RELEASED

BENEDIS, DAVID SR 2/1/1966 7/8/2017 RELEASED

BLACK, DERRICK 9/21/1961 6/28/2017 RELEASED

BONFINI, MIRANDA A 2/16/1988 7/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BUCHANAN, JACKIE R 6/24/1979 7/8/2017 RELEASED

EHRET, JOSHUA M 6/3/1984 7/10/2017 RELEASED

FITZGERALD, BRITTNEY S 3/8/1987 7/10/2017 RELEASED

GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 6/8/1999 7/8/2017 BONDED OUT

GRAY, STACEY R 11/12/1991 7/10/2017 RELEASED

HORN, JONATHAN WILLIAM 9/24/1992 5/9/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HOWLEY, SARAH JEAN 5/14/1977 7/11/2017 RELEASED

HUFF, JENNIFER ELLEN 10/4/1968 7/11/2017 RELEASED

JACKSON, VICTOR ANTONIO 10/3/1976 7/1/2017 RELEASED

JUSTICE, BRISHON MARIE 5/28/1995 7/11/2017 RELEASED

KING, BRIAN P 1/17/1983 5/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MAKLE, LAMAR A 8/1/1989 7/11/2017 RELEASED

MARSHALL, LORI ANNE 6/9/1977 7/5/2017 BONDED OUT

MCDOWELL, CORDALE JAMES 7/27/1987 7/10/2017 OWN RECOGNIZANCE

MOODY, ELLIOTT I 1/14/1988 7/11/2017 RELEASED

PAVELKO, DAVID 7/22/1997 6/10/2017 RELEASED

PIERCE, GARY EDWARD 2/22/1984 4/27/2017 RELEASED

PRIETO, JAMAR ANTOINE 5/3/1980 7/8/2017 RELEASED

REYNOLDS, LEON 9/23/1973 11/21/2016 TIME SERVED

RHODES, ALAUNTE SHAWNDALE 9/3/1997 4/13/2017 RELEASED

RODRIGUEZ, ANNA MARIESHA 10/13/1989 6/16/2017 RELEASED

RODRIGUEZ, LUIS PRIMITIVO 2/26/1986 4/13/2017 TIME SERVED

ROGERS, SYLVIA RENEA 10/11/1965 5/18/2017 RELEASED

RUTLEDGE, RAVEN SKY 5/22/1997 7/10/2017 BONDED OUT

SHOEMAKER, SAMANTHA NICOLE 9/9/1992 7/8/2017 RELEASED

THOMAS, JAMES KIM 3/18/1966 2/17/2017 RELEASED

VINION, PATRICK MICHAEL 7/8/1984 6/7/2017 RELEASED

ZITELLO, STEPHEN MICHAEL 12/19/1990 5/26/2017 RELEASED

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes