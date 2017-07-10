JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Mon, July 10, 2017 @ 12:06 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

CALAI, BRYAN J 4/26/1982 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

FIGUEROA, JOHNNATHEN DANIEL 11/28/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Burglary

GRAY, STACEY R 11/12/1991 Unassigned 35581 7/9/2017

HAWN, LINDSEY M 1/19/1986 OSP Illegal Use or Possession of Drug Paraphernalia

HORNE, JAMES M 9/7/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence

JOHNSON, VERNON WALLACE JR 2/28/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Illegal Use or Possession of Drug Paraphernalia

MCKINNEY, TERRANCE D 9/16/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse

MOORE, BREYONNA J 12/22/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure to Appear; Issuance of Warrant

NEW, ALEX B 4/21/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Burglary

PATTERSON DANIELS, JAWAYLAN T 5/1/1993 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

RHINEHART, TIMOTHY D 3/6/1954 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

RUTLEDGE, RAVEN SKY 5/22/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

SCHMITT, BRANDON J 2/14/1971 STRUTHERS POLICE DEPT. Inducing Panic

WOMACK, KASHMERE C 5/19/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALM, CALEB MICHAEL 8/27/1996 7/7/2017 TIME SERVED

GRABE, KYREE ROMELLO 8/30/1994 3/8/2017 TRANSPORTED TO ODRC

JOHNSON, HIAWATHA 5/7/1987 5/26/2017 TRANSPORTED TO ODRC

JOHNSON, STEVEN G 2/12/1960 6/14/2017 TIME SERVED

OLIVEIRA, CHAD ANTHONY 6/28/1990 6/19/2017 EXTRADITION

PETTRESS, CHANDOR B 12/29/1992 7/9/2017 BONDED OUT

RIGGS, DANIEL P 5/25/1979 7/10/2017 BONDED OUT

SHAULIS, LEANNA DENISE BERMUDEZ 5/5/1998 7/8/2017 CR4 SUMMONS

THOMAS, MARQUAIAS TREVONE 2/1/1993 2/13/2017 TRANSPORTED TO ODRC

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes