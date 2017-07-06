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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, July 6, 2017 @ 12:21 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ALEXANDER, BILALAH GARNER 3/11/1990 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Burglary

ARMOCIDA, PAUL FRANCIS 5/23/1959 BOARDMAN POLICE DEPT. Complicity

ARMOCIDA, PENNY LYNN 7/26/1968 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

BARBERO, DOMINIC MICHAEL 7/15/1976 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Domestic Violence

BOSTON, JAMES ALAN JR 8/29/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Drug Abuse Instruments

CRUSE, NICOLE D 2/20/1972 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

DRYE, SARAH 6/25/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Drug Abuse Instruments

FINLEY, JAMAL ABDUL 2/1/1978 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

HALL, JUSTIN ANDREW 2/3/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Assault

HARTLEY, AARON R 7/31/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

JACKSON, LORI L 8/2/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

JONES, MARVIN EARL 12/14/1955 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

KULA, JAMES PATRICK 8/26/1964 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Disorderly Conduct

LAMP, ROBERT HARLEY 9/21/1988 SMITH POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

LUSANE, ERIC 7/9/1978 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

MARSHALL, LORI ANNE 6/9/1977 BOARDMAN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

MILLER, PAMELA K 7/5/1962 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

MULLINS, JEFFERY CRAIG 11/1/1970 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Probation Violation

TRAVIS, ROBERT JOSEPH III 8/5/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Complicity

VIGLIOTTI, KELLY 12/4/1964 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Assault

WHATLEY, LARITA 4/23/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Seatbelt - Operator

WILKERSON, TANICQWA T 6/22/1991 ADULT PAROLE AUTH. Theft

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BAILEY, JERMAIN 4/25/1985 4/7/2017 TIME SERVED

BLACK, DELPHINE DENISE 11/24/1988 5/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BOLEN, ANDREW SCOTT 12/25/1967 6/26/2017 TIME SERVED

BONAMASE, ALEXIS 1/24/1989 5/9/2017 BONDED OUT

DUNLAP, DONALD III 9/22/1987 4/29/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

FOLMAR, GRAYLYN D 7/15/1989 6/30/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

FULTON, SARA ANN 2/21/1979 6/13/2017 BONDED OUT

GRIFFIN, TROY 1/1/1998 6/19/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HARRIS, PHILLIP DAWAYNE 11/19/1972 6/5/2017 TIME SERVED

HAYES, ROBERT A 5/30/1977 7/5/2017 CR4 SUMMONS

HUESTON, JAVIN ZION 10/10/1991 7/2/2017 EXTRADITION

KOMARA, RYAN J 4/29/1991 2/6/2017 TIME SERVED

MARKS, TERRY DANT SR 9/11/1963 10/14/2016 TIME SERVED

MARTIN, JOSHUA 8/2/1991 7/3/2017 TIME SERVED

MIMS, BRIAN DEVANTE 2/25/1994 5/15/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MOUZOS, KONSTANTINOS 3/5/1948 7/5/2017 COURT ORDERED RELEASE

MYNATT, DEONTA D 8/6/1989 3/22/2017 TIME SERVED

PITMAN, MCKEVER B 6/18/1979 7/3/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PORTER, MARY J 1/9/1972 7/5/2017 BONDED OUT

REESE, MARVIN CORNELIUS 5/26/1973 6/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SCHLOSSER, BRIAN JAMES 11/7/1972 7/4/2017 BONDED OUT

SHULER, ELBERT W JR 9/6/1985 3/11/2017 BONDED OUT

SOBNOSKY, JASON 12/14/1982 3/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

STANKO, ROBERT WILLIAM 11/16/1972 6/18/2017 TIME SERVED

STEVANUS, WILLIAM H 2/18/1981 6/5/2017 TIME SERVED

TEEMER, ANTWAN KEEMONTIE 1/22/1987 5/4/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TOVARNAK, ROBERT J 5/27/1968 7/5/2017 BONDED OUT

USCIANOWSKI, SHAUN 6/16/1978 7/3/2017 COURT ORDERED RELEASE

WHEELER, TIFFANY 10/7/1982 7/5/2017 BONDED OUT

YOUNG, ALDEN G 3/10/1992 6/22/2017 TRANSPORTED TO ODRC

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