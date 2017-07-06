BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ALEXANDER, BILALAH GARNER 3/11/1990 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Burglary
ARMOCIDA, PAUL FRANCIS 5/23/1959 BOARDMAN POLICE DEPT. Complicity
ARMOCIDA, PENNY LYNN 7/26/1968 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
BARBERO, DOMINIC MICHAEL 7/15/1976 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Domestic Violence
BOSTON, JAMES ALAN JR 8/29/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Drug Abuse Instruments
CRUSE, NICOLE D 2/20/1972 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
DRYE, SARAH 6/25/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Drug Abuse Instruments
FINLEY, JAMAL ABDUL 2/1/1978 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
HALL, JUSTIN ANDREW 2/3/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Assault
HARTLEY, AARON R 7/31/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
JACKSON, LORI L 8/2/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
JONES, MARVIN EARL 12/14/1955 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation
KULA, JAMES PATRICK 8/26/1964 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Disorderly Conduct
LAMP, ROBERT HARLEY 9/21/1988 SMITH POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
LUSANE, ERIC 7/9/1978 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation
MARSHALL, LORI ANNE 6/9/1977 BOARDMAN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
MILLER, PAMELA K 7/5/1962 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
MULLINS, JEFFERY CRAIG 11/1/1970 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Probation Violation
TRAVIS, ROBERT JOSEPH III 8/5/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Complicity
VIGLIOTTI, KELLY 12/4/1964 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Assault
WHATLEY, LARITA 4/23/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Seatbelt - Operator
WILKERSON, TANICQWA T 6/22/1991 ADULT PAROLE AUTH. Theft
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BAILEY, JERMAIN 4/25/1985 4/7/2017 TIME SERVED
BLACK, DELPHINE DENISE 11/24/1988 5/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BOLEN, ANDREW SCOTT 12/25/1967 6/26/2017 TIME SERVED
BONAMASE, ALEXIS 1/24/1989 5/9/2017 BONDED OUT
DUNLAP, DONALD III 9/22/1987 4/29/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FOLMAR, GRAYLYN D 7/15/1989 6/30/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FULTON, SARA ANN 2/21/1979 6/13/2017 BONDED OUT
GRIFFIN, TROY 1/1/1998 6/19/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HARRIS, PHILLIP DAWAYNE 11/19/1972 6/5/2017 TIME SERVED
HAYES, ROBERT A 5/30/1977 7/5/2017 CR4 SUMMONS
HUESTON, JAVIN ZION 10/10/1991 7/2/2017 EXTRADITION
KOMARA, RYAN J 4/29/1991 2/6/2017 TIME SERVED
MARKS, TERRY DANT SR 9/11/1963 10/14/2016 TIME SERVED
MARTIN, JOSHUA 8/2/1991 7/3/2017 TIME SERVED
MIMS, BRIAN DEVANTE 2/25/1994 5/15/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MOUZOS, KONSTANTINOS 3/5/1948 7/5/2017 COURT ORDERED RELEASE
MYNATT, DEONTA D 8/6/1989 3/22/2017 TIME SERVED
PITMAN, MCKEVER B 6/18/1979 7/3/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PORTER, MARY J 1/9/1972 7/5/2017 BONDED OUT
REESE, MARVIN CORNELIUS 5/26/1973 6/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SCHLOSSER, BRIAN JAMES 11/7/1972 7/4/2017 BONDED OUT
SHULER, ELBERT W JR 9/6/1985 3/11/2017 BONDED OUT
SOBNOSKY, JASON 12/14/1982 3/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
STANKO, ROBERT WILLIAM 11/16/1972 6/18/2017 TIME SERVED
STEVANUS, WILLIAM H 2/18/1981 6/5/2017 TIME SERVED
TEEMER, ANTWAN KEEMONTIE 1/22/1987 5/4/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
TOVARNAK, ROBERT J 5/27/1968 7/5/2017 BONDED OUT
USCIANOWSKI, SHAUN 6/16/1978 7/3/2017 COURT ORDERED RELEASE
WHEELER, TIFFANY 10/7/1982 7/5/2017 BONDED OUT
YOUNG, ALDEN G 3/10/1992 6/22/2017 TRANSPORTED TO ODRC
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