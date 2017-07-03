BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ANDERSON, CORY LEE 10/13/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
FROGGETT, FREDERICK F 1/18/1952 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
HUESTON, JAVIN ZION 10/10/1991 BOARDMAN POLICE DEPT. Fugitive From Justice
JONES, KEITH A JR 10/20/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
KOSA, MARK A 5/17/1973 BOARDMAN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence
LEWIS, ADAM 8/7/1973 OSP Fugitive From Justice
MARTIN, JOSHUA 8/2/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Disorderly Conduct
MCMULLEN, TREVON DARNEL 9/27/1996 BOARDMAN POLICE DEPT. Fugitive From Justice
NORRIS, CORTNEY CELESTE 1/1/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
PITMAN, MCKEVER B 6/18/1979 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice
TAYLOR, TYRONE 2/23/1967 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
THOMAS, JAMES DEMETRIOS 8/22/1987 STRUTHERS POLICE DEPT. Theft
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BEVERLY, JERMAINE 7/12/1989 7/2/2017 RELEASED
CHIZMAR, MARTIN MATHEW III 9/6/1958 6/23/2017 TIME SERVED
COLVIN, DEWAYLYN C 8/5/1981 6/13/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GUERINO, LAUREN C 11/2/1984 6/22/2017 TIME SERVED
JAROME, JOHN A 10/18/1970 6/13/2017 BONDED OUT
KERENSKY, JAMES DEAN 4/13/1982 5/5/2017 TIME SERVED
LEWIS, SHAWNA M 11/23/1985 6/2/2017 TIME SERVED
PACE, KAYLA N 12/20/1987 7/2/2017 BONDED OUT
SMITH, BRADLEY L 2/7/1978 6/23/2017 TIME SERVED
TORRES, JAMES SR 11/19/1959 7/2/2017 OWN RECOGNIZANCE
WILLIAMS, RICKY DARNELL III 12/14/1992 6/24/2017 BONDED OUT
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