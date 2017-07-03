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Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Mon, July 3, 2017 @ 12:28 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ANDERSON, CORY LEE 10/13/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

FROGGETT, FREDERICK F 1/18/1952 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse

HUESTON, JAVIN ZION 10/10/1991 BOARDMAN POLICE DEPT. Fugitive From Justice

JONES, KEITH A JR 10/20/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability

KOSA, MARK A 5/17/1973 BOARDMAN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence

LEWIS, ADAM 8/7/1973 OSP Fugitive From Justice

MARTIN, JOSHUA 8/2/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Disorderly Conduct

MCMULLEN, TREVON DARNEL 9/27/1996 BOARDMAN POLICE DEPT. Fugitive From Justice

NORRIS, CORTNEY CELESTE 1/1/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

PITMAN, MCKEVER B 6/18/1979 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice

TAYLOR, TYRONE 2/23/1967 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

THOMAS, JAMES DEMETRIOS 8/22/1987 STRUTHERS POLICE DEPT. Theft

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BEVERLY, JERMAINE 7/12/1989 7/2/2017 RELEASED

CHIZMAR, MARTIN MATHEW III 9/6/1958 6/23/2017 TIME SERVED

COLVIN, DEWAYLYN C 8/5/1981 6/13/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GUERINO, LAUREN C 11/2/1984 6/22/2017 TIME SERVED

JAROME, JOHN A 10/18/1970 6/13/2017 BONDED OUT

KERENSKY, JAMES DEAN 4/13/1982 5/5/2017 TIME SERVED

LEWIS, SHAWNA M 11/23/1985 6/2/2017 TIME SERVED

PACE, KAYLA N 12/20/1987 7/2/2017 BONDED OUT

SMITH, BRADLEY L 2/7/1978 6/23/2017 TIME SERVED

TORRES, JAMES SR 11/19/1959 7/2/2017 OWN RECOGNIZANCE

WILLIAMS, RICKY DARNELL III 12/14/1992 6/24/2017 BONDED OUT

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