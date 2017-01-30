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Lockup List Monday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Mon, January 30, 2017 @ 12:00 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BAIRD, APRIL LYNN 12/11/1971 STRUTHERS POLICE DEPT. Forgery

MCDOWELL, KIRK JAMES 5/20/1979 COITSVILLE POLICE DEPT. OVI Breath 0.08 - 0.169

PIXLEY, DWAYNE NMI 2/20/1968 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

SATTERFIELD, BRITTANY A 3/24/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

SMARAGDAS, NIKITAS JR 1/27/1992 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Assault

THOMAS, MARQUAIAS TREVONE FOSTER 2/1/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Complicity

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BARBERO, DOMINIC M 7/15/1976 1/24/2017 BONDED OUT

BRANT, WILLIAM R 10/4/1968 1/20/2017 TIME SERVED

CARTER, JASON RICHARD 2/7/1979 8/23/2016 TRANSPORTED TO ODRC

FEASTER, MARLON 7/5/1990 1/29/2017 BONDED OUT

KEKEL, JEFFERY LEE 6/15/1988 1/28/2017 BONDED OUT

KESLAR, TROY THOMAS 6/14/1981 1/20/2017 TIME SERVED

LEWIS, DAVID CLYDE 6/18/1970 1/29/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MAY, KENDRASIA JOHMEISHA 4/10/1998 12/2/2016 TIME SERVED

PIRIGYI, BRADFORD 4/1/1975 1/16/2017 TIME SERVED

RIOS, WILLIAM S 8/10/1988 7/20/2016 TRANSPORTED TO ODRC

ROBINSON, EC 2/14/1985 1/28/2017 TIME SERVED

SIRACKI, PAUL 4/30/1965 1/16/2017 TIME SERVED

VAN WINKLE, LLOYD B 11/2/1980 1/29/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WILKERSON, TERRENCE J 6/19/1976 1/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WILLIAMS, DEMOND L 8/22/1974 1/27/2017 TIME SERVED

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