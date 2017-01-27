BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BOLES, LINDA DIANE 2/23/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
BOSSONE, JENNA ROSE 2/15/1985 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)
CARTER, MALCOLM AARON 2/7/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
DIAZ, ESTEBAN ENRIQUE 2/3/1989 STRUTHERS POLICE DEPT. Theft
DUARTE III, JOSEPH THEODORE 1/29/1984 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation
EL-MAKDAH, YUSUF J 7/17/1995 AUSTINTOWN POLICE DEPT.
FERRELL, RONNELLE T 12/11/1984 Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
HOPKINS, GLEN EDWARD 7/5/1978 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice
JOHNSON, MIA JENNIFER 4/5/1990 ADULT PAROLE AUTH. Possessing Drug Abuse Instruments
JONES, MARQUALE A 5/14/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
KERENSKY, WILLIAM E 2/1/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence
KOZIORYNSKY, MATTHEW K 12/23/1994 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Having Weapons While Under Disability
LESS, CRAIG W 9/9/1974 Possessing Drug Abuse Instruments
MERCHANT, JACOB JAMES 9/30/1983 Burglary
MILLER, CIERRA MESHEL 12/11/1990 CAMPBELL POLICE DEPT. Driving Under Suspension(Any FRA Judgement Non-Compliance)
MUSLOVSKI, JEFFREY D 11/22/1978 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
PEDICINI, JAMES E II 5/4/1963 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
POSTLETHWAIT, ANGELINE J 7/9/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Unauthorized Use Of Motor Vehicle
PRICE, KENNETH TEREL 5/11/1988 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation
ROYAL, DEVON 10/29/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Disorderly Conduct; Intoxication
TORRES, JIMMY ROLDAN 1/4/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Robbery
TREXLER JOHNSON, SAGE JOSEPH 11/6/1998 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
TRIMBLE, NICHOLE D. 6/7/1969 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
WILLIS, WARREN D JR 10/5/1956 CAMPBELL POLICE DEPT. Driving Under Suspension Revocation Or Restriction
WRIGHTSMAN, MATTHEW D 4/30/1988 Theft
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
ADAMS, GEORGE P 8/18/1974 1/24/2017 COURT ORDERED RELEASE
ALBRIGHT, SAMUEL E. 9/20/1961 1/13/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BATOVSKY, JOSEPH L. 1/1/1953 1/16/2017 TIME SERVED
BUSKIRK, ASHLEY M 1/23/1987 10/1/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CEDENO, ROBBY VAZQUEZ 2/10/1987 1/26/2017 BONDED OUT
CHINE, JOSEPH JOHN 7/19/1964 1/16/2017 TIME SERVED
CONNER, DASHONE 4/20/1990 1/26/2017 BONDED OUT
CRAIG, CHEYENNE M 9/16/1993 1/13/2017 TIME SERVED
CREGAN, SEAN EDWARD 1/17/1971 11/12/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DECKER, BRITTANY ANN 3/5/1991 1/26/2017 BONDED OUT
FIELDS, JAMES A JR 8/27/1948 12/9/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FRANKLIN, MERCEDES RASHON 2/7/1992 1/24/2017 OWN RECOGNIZANCE
FULLER, JEFFREY II 7/25/1991 1/17/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GARCIA, ALEXANDER LUIS 2/26/1995 1/23/2017 TIME SERVED
GILMORE, JAQUALE TAKECE 2/26/1997 1/26/2017 CR4 SUMMONS
HILL, JASON EVERETTE 3/15/1995 12/13/2016 OWN RECOGNIZANCE
HOYT, DEMARIO 5/11/1995 1/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
LEWIS, JEROME E JR 4/17/1989 1/26/2017 OWN RECOGNIZANCE
PEREZ, JESSICA MARIE 5/2/1980 1/23/2017 TIME SERVED
SEEKINS, MELISSA SUE 12/7/1979 12/20/2016 COURT ORDERED RELEASE
SEFCHICK, KERRIE LEIGH 9/27/1985 12/27/2016 TIME SERVED
SOTO, BENNY 6/27/1972 9/24/2016 COURT ORDERED RELEASE
WILLIAMS, DESHAWNN 9/12/1988 12/20/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WILLIAMS, KIMBERLEE SUE 8/20/1968 12/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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