BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
BAILEY, HEATHER D 3/28/1986 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
BILLINGSLEY, BRANDON L 12/8/1982 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
BOWSER, RACHEL 10/10/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
CEDENO, ROBBY VAZQUEZ 2/10/1987 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License
CROSBY, CHARLES LAVONE JR 10/4/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
DECKER, BRITTANY ANN 3/5/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Seat Belt Required
DONALDSON, AMONTE A 9/26/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary
DRAYTON, GARY L 3/19/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle
FERRELL, RONNELLE T 12/11/1984 Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
HOUSLEY, DEVONTE JATON 3/9/1992 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Unlawful Sexual Conduct With A Minor
JOHNSON, LATOYA L 5/4/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License
JONES, DEON B 1/3/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
LESS, CRAIG W 9/9/1974 Possessing Drug Abuse Instruments
MOSCHELLA, NICOLE R 12/13/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Contempt Of Court
NIZNIK, BRIAN M 6/7/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
NORTH, MALCOLM SHAABAZZ 8/12/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
RIDDLE, JASMINE NICOLE 7/5/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Breaking and Entering
STORES, BRANDON EDWARD 4/12/1986 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation
TINNEY, JOHN R 4/15/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary
TORRES, JIMMY ROLDAN 1/4/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Robbery
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BATOVSKY, JOSEPH L. 1/1/1953 1/16/2017 TIME SERVED
CHINE, JOSEPH JOHN 7/19/1964 1/16/2017 TIME SERVED
COLLA, CASEY E 6/3/1981 1/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
COTTLE, ERNEST K II 12/21/1984 1/23/2017 BONDED OUT
DERRICO, JOSEPH 5/7/1989 11/16/2016 TIME SERVED
ECKENRODE, RONALD P 5/14/1973 1/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FINOCHIO, TOBIAS M 6/2/1978 1/19/2017 BONDED OUT
GARCIA, ALEXANDER LUIS 2/26/1995 1/23/2017 TIME SERVED
GILMORE, JAQUALE TAKECE 2/26/1997 1/26/2017 CR4 SUMMONS
HAFFNER, DARLENE MARIE 4/9/1979 1/25/2017 BONDED OUT
HOUSEMAN, RAYMOND JOSEPH 5/1/1989 1/25/2017 COURT ORDERED RELEASE
JAMES, MICHAEL A 1/13/1961 1/21/2017 BONDED OUT
MILLER, JACLYN K 6/30/1978 1/13/2017 BONDED OUT
PEEPLES, MACK ANDERSON JR 1/23/1955 1/25/2017 NO CHARGES FILED
PEREZ, JESSICA MARIE 5/2/1980 1/23/2017 TIME SERVED
PLATEK, JOSHUA D 6/30/1993 1/11/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
POPE, PAUL ANTHONY III 1/29/1990 12/19/2016 COURT ORDERED RELEASE
SEFCHICK, KERRIE LEIGH 9/27/1985 12/27/2016 TIME SERVED
SHAW, RAHMANH KEITH 2/27/1975 1/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SHORTER, JOI SAMANTHA 11/30/1994 1/25/2017 BONDED OUT
SPRAGUE, MIRANDA L 8/10/1988 12/9/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
TAYLOR, ANDRAE J 2/4/1983 10/15/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
UTT, RONNIE LEE JR 4/7/1987 9/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WASHINGTON, JARELL ARLANDO 10/7/1988 1/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WEAVER, TREVON DWIGHT 11/25/1992 1/20/2017 OWN RECOGNIZANCE
WEEKS, VITO 3/6/1993 1/23/2017 COURT ORDERED RELEASE
WILLIAMS, KIMBERLEE SUE 8/20/1968 12/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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