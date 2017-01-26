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Lockup List Thursday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Thu, January 26, 2017 @ 12:00 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BAILEY, HEATHER D 3/28/1986 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

BILLINGSLEY, BRANDON L 12/8/1982 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

BOWSER, RACHEL 10/10/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

CEDENO, ROBBY VAZQUEZ 2/10/1987 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License

CROSBY, CHARLES LAVONE JR 10/4/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

DECKER, BRITTANY ANN 3/5/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Seat Belt Required

DONALDSON, AMONTE A 9/26/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary

DRAYTON, GARY L 3/19/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle

FERRELL, RONNELLE T 12/11/1984 Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

HOUSLEY, DEVONTE JATON 3/9/1992 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Unlawful Sexual Conduct With A Minor

JOHNSON, LATOYA L 5/4/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License

JONES, DEON B 1/3/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

LESS, CRAIG W 9/9/1974 Possessing Drug Abuse Instruments

MOSCHELLA, NICOLE R 12/13/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Contempt Of Court

NIZNIK, BRIAN M 6/7/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

NORTH, MALCOLM SHAABAZZ 8/12/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

RIDDLE, JASMINE NICOLE 7/5/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Breaking and Entering

STORES, BRANDON EDWARD 4/12/1986 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

TINNEY, JOHN R 4/15/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary

TORRES, JIMMY ROLDAN 1/4/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Robbery

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BATOVSKY, JOSEPH L. 1/1/1953 1/16/2017 TIME SERVED

CHINE, JOSEPH JOHN 7/19/1964 1/16/2017 TIME SERVED

COLLA, CASEY E 6/3/1981 1/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

COTTLE, ERNEST K II 12/21/1984 1/23/2017 BONDED OUT

DERRICO, JOSEPH 5/7/1989 11/16/2016 TIME SERVED

ECKENRODE, RONALD P 5/14/1973 1/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

FINOCHIO, TOBIAS M 6/2/1978 1/19/2017 BONDED OUT

GARCIA, ALEXANDER LUIS 2/26/1995 1/23/2017 TIME SERVED

GILMORE, JAQUALE TAKECE 2/26/1997 1/26/2017 CR4 SUMMONS

HAFFNER, DARLENE MARIE 4/9/1979 1/25/2017 BONDED OUT

HOUSEMAN, RAYMOND JOSEPH 5/1/1989 1/25/2017 COURT ORDERED RELEASE

JAMES, MICHAEL A 1/13/1961 1/21/2017 BONDED OUT

MILLER, JACLYN K 6/30/1978 1/13/2017 BONDED OUT

PEEPLES, MACK ANDERSON JR 1/23/1955 1/25/2017 NO CHARGES FILED

PEREZ, JESSICA MARIE 5/2/1980 1/23/2017 TIME SERVED

PLATEK, JOSHUA D 6/30/1993 1/11/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

POPE, PAUL ANTHONY III 1/29/1990 12/19/2016 COURT ORDERED RELEASE

SEFCHICK, KERRIE LEIGH 9/27/1985 12/27/2016 TIME SERVED

SHAW, RAHMANH KEITH 2/27/1975 1/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SHORTER, JOI SAMANTHA 11/30/1994 1/25/2017 BONDED OUT

SPRAGUE, MIRANDA L 8/10/1988 12/9/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TAYLOR, ANDRAE J 2/4/1983 10/15/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

UTT, RONNIE LEE JR 4/7/1987 9/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WASHINGTON, JARELL ARLANDO 10/7/1988 1/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WEAVER, TREVON DWIGHT 11/25/1992 1/20/2017 OWN RECOGNIZANCE

WEEKS, VITO 3/6/1993 1/23/2017 COURT ORDERED RELEASE

WILLIAMS, KIMBERLEE SUE 8/20/1968 12/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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