BOOKED
==
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
ADAMS, GEORGE P 8/18/1974 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
BARBERO, DOMINIC M 7/15/1976 POLAND TWP. POLICE Domestic Violence
BASSIL, JOHNNY FRANK 5/3/1968 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
BOWSER, RACHEL 10/10/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
BROWN, SHAY JEREMY 12/15/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
CROWL, SAMSON AARON 4/17/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
DRAYTON, GARY L 3/19/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle
FRANKLIN, MERCEDES RASHON 2/7/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE 12 Point Court Susp.(Non-OVI) Or Driving Outside Privileges
HAFFNER, DARLENE MARIE 4/9/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
HASLEY, BRANDON 2/5/1993 ADULT PAROLE AUTH. Possession of Drugs_schedule I or II substance
HOUSEMAN, RAYMOND JOSEPH 5/1/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. SEAT BELT-PASSENGER
MEDEIROS, ASHLEY MARIE 6/1/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia
PEEPLES, MACK ANDERSON JR 1/23/1955 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Breaking and Entering
RIDDLE, JASMINE NICOLE 7/5/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Breaking and Entering
SHACKELFORD, STEPHEN I 2/14/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Resisting Arrest
STORES, BRANDON EDWARD 4/12/1986 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation
WASHINGTON, JARELL ARLANDO 10/7/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. 12 Point Court Susp.(Non-OVI) Or Driving Outside Privileges
WOODFORD, DENISE R 12/25/1963 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
ANDERSON, KELLY S II 5/7/1979 1/24/2017 BONDED OUT
BELDEN, MOLDER CHARLES 3/8/1978 1/17/2017 TRANSPORTED TO ODRC
CASE, DENZEL N 8/14/1994 1/21/2017 BONDED OUT
CHILDS, DARLENE 8/4/1963 1/24/2017 CR4 SUMMONS
CRAGO, DOROTHY MARIE 1/16/1973 1/24/2017 CR4 SUMMONS
CROFT, TAMIKA 2/1/1992 1/22/2017 BONDED OUT
CRUZ, ANTHONY 12/17/1991 1/24/2017 BONDED OUT
DERRICO, JOSEPH 5/7/1989 11/16/2016 TIME SERVED
FANT, DEANDRE L 12/18/1987 1/22/2017 BONDED OUT
FELL, CHRISTOPHER 4/16/1976 10/26/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FRANCOSKY, JAMES S 2/16/1983 1/21/2017 TIME SERVED
FROST, EDWARD WILLIAM 9/2/1989 1/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HARSCH, KATRINA DENISE 6/27/1978 1/20/2017 BONDED OUT
HASLEY, MAURICE 1/13/1988 12/22/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HEYDLE, ALYSSA RAE 1/13/1999 1/23/2017 BONDED OUT
HODGES, RICKY 8/19/1998 1/18/2017 OWN RECOGNIZANCE
HORVATOVICH, LAUREN MARIE 12/1/1989 1/19/2017 BONDED OUT
HOVANEC, JOHN R 6/15/1982 11/24/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ROBINSON, YANIQUE L. 5/6/1974 1/20/2017 OWN RECOGNIZANCE
SATTARELLE, STEPHANIE L 5/10/1983 1/23/2017 OWN RECOGNIZANCE
SAUNDERS, ROBERT DEON 5/8/1988 12/26/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SHAFFER, CLARENCE EDWARD 5/30/1976 1/23/2017 OWN RECOGNIZANCE
SHAW, RAHMANH KEITH 2/27/1975 1/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SHEPHERD, PATRICIA ANN 10/30/1960 1/24/2017 BONDED OUT
SHIFLETT, ARNOLD 9/3/1987 1/23/2017 BONDED OUT
SMALLS, CHARITY 8/4/1952 1/13/2017 BONDED OUT
SPRAGUE, MIRANDA L 8/10/1988 12/9/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
VANTASSEL, ROBERT EUGENE 10/5/1983 1/19/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
VENZEIO, JEAN MARIE 9/10/1966 1/23/2017 TIME SERVED
WEIDNER, THOMAS M 4/1/1981 1/24/2017 BONDED OUT
YOUNG, GARY LEE JR 11/9/1982 1/9/2017 TIME SERVED
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