MILL CREEK METROPARKS

These candidates have been named to serve on the standing advisory committees recently created by the park board.

Finance

Joseph Antenucci

Dave Christy

Tracie Balentine

Elizabeth Ramsey

Mark Mrofchak

James Ruffing

Brian Hritz

Development

Richard Scarsella

Andy Detesco

Paul Hagman

Janet Yaniglos

Angelo Martino, Sr.

Robert Toman

Murray Davis

Wildlife

Angie Bradian

Dennis Malloy

David Brown

Sean Logan

Suzi Bieber

David Deibel

Dan Donoghue

Nature education

Jeff Harvey

Joshua Boyle

Nancy Brundage

Lauren Schroeder

Laurel Gay

Nick Visingardi

Jan Hubbard

Environmental

Sean Baran

Robert Campbell

Greg Jackson

Anne Kravitz

Daniel Kuzma

Kathryn Sorensen

Barbara Flinn

Horticulture

Deborah Clark

Sara Scudier

Ellen Speicher

Tom Ferguson

Pam Garver

Douglas Pezzuto

Kelly Powell

Community engagement

Rick Shale

James Bolchalk

John Tullio

Ed Howley

Frank Krygowski

Anne Liller

Teah Crew