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Lockup List Monday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Mon, January 9, 2017 @ 12:28 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BURKS, KELVIN 2/9/1990 CAMPBELL POLICE DEPT. Drug Paraphernalia

CARTER, WILLIE LEE 4/5/1965 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

COLON, MICHAEL J 11/28/1953 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Using Weapons While Intoxicated

HASKINS, DAMIAN L 11/26/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

KAY, CHARLES 2/5/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

LENART, JOHN ALLEN 9/1/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

LYNCH, DAVID KEITH JR 1/29/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence

NICKERSON, TEEAIRA LASHAE 11/23/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle

STANKO, ROBERT WILLIAM 11/16/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

STEWART, JESSE J 2/4/1980 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Trafficking in Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

DIRENZO, GREGORY C JR 11/14/1986 1/7/2017 BONDED OUT

DOUGLAS, SHAWN PAUL 4/10/1975 12/5/2016 TIME SERVED

GARCIA, RAFAEL ALEXANDER 6/8/1991 1/2/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HASLEY, BRUCE DEE LYNN 2/14/1955 9/8/2016 TIME SERVED

HUNTER, KATRINA R 1/17/1974 1/6/2017 BONDED OUT

LINDSEY, DANIEL J 5/11/1991 3/21/2016 TIME SERVED

LITTLE, QUINCY 1/22/1993 1/3/2017 BONDED OUT

MILLER, ASHLEY N 10/12/1987 12/9/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PHELPS, JENNIFER L 3/5/1979 1/6/2017 TIME SERVED

PINKERTON JR., ROBERT E 7/23/1968 1/4/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

REPICH, CRYSTAL 10/24/1996 1/8/2017 BONDED OUT

RITCHIE, AUDREY E 5/2/1980 1/5/2017 TIME SERVED

WEIMER, MICHAEL FRANK 9/14/1947 1/5/2017 TIME SERVED

WILLIAMS, ANTHONY JOSEPH 4/20/1995 5/11/2016 COURT ORDERED RELEASE

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