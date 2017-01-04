BOOKED
==
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
ADAMS, ARCHIE RAY 9/27/1969 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
BARTON, THOMAS ALLEN 12/5/1983 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
BRYAN, SCOTT AUGUST 2/11/1974 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
CEFALO, JAMES J 6/13/1972 SEBRING POLICE DEPT. Parole Violation
COTTER, JAMIE JOSEPH 12/11/1971 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault
DAVIS, RUSSELL JAMES 5/20/1984 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft
GALLITE, ERIC R 9/28/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault_knowingly harm victim
HUK, NATHAN A 1/5/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Failure To Reinstate License
LITTLE, QUINCY 1/22/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
MORELLO, SANDRA MARIE 7/21/1965 CAMPBELL POLICE DEPT. Domestic Violence
RIOS, NOEL A 5/2/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
ROSE, CHERYL LEE 10/4/1969 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
SHANE, DEANNA JILL 6/12/1971 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
SHINE, MARQUESSE B 8/31/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Resisting Arrest
SLIPSKI, KIMBERLY MARIE 10/9/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
SMITH, JESSICA LYNN 3/12/1982 GOSHEN POLICE DEPT. Complicity_aid/abet another
WELLS, ISSAC SYLVESTER 2/8/1968 BOARDMAN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
WHAN, TAYLOR CLARK 9/20/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Unlawful Sexual Conduct With A Minor
==
RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
BOONE, LOREN M 8/26/1968 12/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DEMARCO, DIANA 8/18/1982 1/3/2017 OWN RECOGNIZANCE
HARRISON, JASMINE 4/5/1991 7/9/2016 TIME SERVED
JACKSON, LERAY J 9/22/1991 1/1/2017 COURT ORDERED RELEASE
JOHNSON, E-MONEE THOMAS 7/2/1996 12/31/2016 BONDED OUT
JOHNSON, MELVIN E SR 1/17/1963 12/8/2016 TRANSPORTED TO ODRC
JOINER, JEREMY C 8/18/1989 12/26/2016 BONDED OUT
JUILLERAT, DARRYL L 6/2/1986 12/30/2016 BONDED OUT
MCCLEERY, SCOTT STEVEN 8/7/1979 1/3/2017 BONDED OUT
PERRY, JABRAE LAMAR 5/12/1977 12/31/2016 NO CHARGES FILED
RODRIGUEZ, LUIS 2/26/1986 1/1/2017 BONDED OUT
WALLACE, CARL NMI 8/22/1968 2/9/2016 TIME SERVED
WILLIAMS, NICHOLAS JORDAN CLARK 11/26/1993 1/1/2017 BONDED OUT
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.