BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ADAMS, ARCHIE RAY 9/27/1969 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
BEACH, ASHLEY A 10/10/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FRA Suspension
BRITTON, DAVID A 3/15/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Menacing
CAMEROT, JOSEPH J JR 12/16/1964 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
DEMARCO, DIANA 8/18/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
GALLITE, ERIC R 9/28/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault
GARCIA, RAFAEL ALEXANDER 6/8/1991 OSP Fugitive From Justice
HUK, NATHAN A 1/5/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Failure To Reinstate License
LETLOW, TORI 8/22/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
LITTLE, QUINCY 1/22/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
REPKO, ROBERT J JR 5/3/1957 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence
RIOS, NOEL A 5/2/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE WITNESSES MAY BE COMPELLED TO TESTIFY
TALBOTT, AIRIK CHRISTIAN 2/15/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension Revocation Or Restriction
WASHINGTON, TRESCA NICOLE 7/19/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Probation Violation
WILLIS, MAURICE D 12/9/1968 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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FERGUSON, VIVIAN L 5/20/1955 12/30/2016 TIME SERVED
JOHNSON, MELVIN E SR 1/17/1963 12/8/2016 TRANSPORTED TO ODRC
SHAFFER, CAMERON ROBERTO 9/19/1990 12/3/2016 TIME SERVED
WILDE, TANA 8/11/1966 1/1/2017 BONDED OUT
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