BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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DURST, CHARLES DAVID II 5/18/1983 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence
FAUCETTE, KEVIN D 4/23/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
GLENN, CHRISTIAN 4/8/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Illegal Conveyance of Weapons
MALDONADO, HUBERT 8/30/1976 BOARDMAN POLICE DEPT. Vandalism
MAYER, ROBERT MARCIANO 1/27/1994 STRUTHERS POLICE DEPT. Felonious Assault
MCCLIMANS JR., ROBERT EARL 9/22/1966 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence
RUSSELL, DANIEL 3/13/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. No License
STANKE, TINA 1/21/1978 BOARDMAN POLICE DEPT. Resisting Arrest
STANLEY, ERIC RYAN 9/26/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
THOMAS, CYNTHIA 2/23/1961 CANFIELD POLICE DEPT. Domestic Violence
THOMAS, DEBRA LYNN 6/20/1965 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
AULT, ALEXIS LIANA 4/10/1995 2/10/2017 TIME SERVED
BORTOLI, ADAM 10/22/1984 2/26/2017 BONDED OUT
BUCKNER, CEIRA 3/3/1988 10/3/2016 TRANSPORTED TO ODRC
CARKIDO, MARIA A 5/15/1980 2/15/2017 TRANSPORTED TO ODRC
EMERSON, FRANK G 12/10/1975 1/11/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FLEMING, SHANA MARIE 5/21/1979 2/23/2017 COURT ORDERED RELEASE
FLETCHER, JASMIN M 6/13/1990 1/9/2017 TRANSPORTED TO ODRC
GREENE, ROBERT JAMES 3/13/1973 8/31/2016 TIME SERVED
HALL, NAKEIA L 5/10/1982 2/23/2017 TIME SERVED
HANLON, LAUREN 4/2/1960 1/18/2017 TRANSPORTED TO ODRC
HENDERSON, SHERRELLE ANNA 6/22/1984 1/21/2017 TIME SERVED
HORN, JONATHAN WILLIAM 9/24/1992 1/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
INGRAM, SHIRLEY ANNE 1/15/1970 9/16/2016 TIME SERVED
JONES, HILLARY MARIE 11/13/1978 9/24/2016 TRANSPORTED TO ODRC
KUHN, KENNETH M 8/25/1963 1/31/2017 TIME SERVED
LEFLORE, SARAH LOUISE 10/7/1976 2/18/2017 BONDED OUT
LOCKEY, FRED THOMAS 5/4/1965 1/27/2017 TIME SERVED
RIVERA, BRITTANY NICOLE 12/3/1994 11/28/2016 TRANSPORTED TO ODRC
ROBERTSON, AMBER M 1/24/1986 11/23/2016 TRANSPORTED TO ODRC
ROBINSON, EDDIE JAMES 11/8/1993 11/9/2016 COURT ORDERED RELEASE
STITZEL, JENNIFER MARIE 11/30/1982 2/9/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SWANEY, DAVID L 9/19/1966 2/24/2017 TIME SERVED
SWOBODA, SARAH JANE 6/10/1994 2/26/2017 BONDED OUT
TAYLOR, RYAN JAMES 6/29/1982 2/26/2017 BONDED OUT
WHITEHAIR, CRAIG 10/11/1981 2/26/2017 BONDED OUT
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