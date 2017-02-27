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Lockup List Monday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Mon, February 27, 2017 @ 12:11 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

DURST, CHARLES DAVID II 5/18/1983 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence

FAUCETTE, KEVIN D 4/23/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

GLENN, CHRISTIAN 4/8/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Illegal Conveyance of Weapons

MALDONADO, HUBERT 8/30/1976 BOARDMAN POLICE DEPT. Vandalism

MAYER, ROBERT MARCIANO 1/27/1994 STRUTHERS POLICE DEPT. Felonious Assault

MCCLIMANS JR., ROBERT EARL 9/22/1966 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence

RUSSELL, DANIEL 3/13/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. No License

STANKE, TINA 1/21/1978 BOARDMAN POLICE DEPT. Resisting Arrest

STANLEY, ERIC RYAN 9/26/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

THOMAS, CYNTHIA 2/23/1961 CANFIELD POLICE DEPT. Domestic Violence

THOMAS, DEBRA LYNN 6/20/1965 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

AULT, ALEXIS LIANA 4/10/1995 2/10/2017 TIME SERVED

BORTOLI, ADAM 10/22/1984 2/26/2017 BONDED OUT

BUCKNER, CEIRA 3/3/1988 10/3/2016 TRANSPORTED TO ODRC

CARKIDO, MARIA A 5/15/1980 2/15/2017 TRANSPORTED TO ODRC

EMERSON, FRANK G 12/10/1975 1/11/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

FLEMING, SHANA MARIE 5/21/1979 2/23/2017 COURT ORDERED RELEASE

FLETCHER, JASMIN M 6/13/1990 1/9/2017 TRANSPORTED TO ODRC

GREENE, ROBERT JAMES 3/13/1973 8/31/2016 TIME SERVED

HALL, NAKEIA L 5/10/1982 2/23/2017 TIME SERVED

HANLON, LAUREN 4/2/1960 1/18/2017 TRANSPORTED TO ODRC

HENDERSON, SHERRELLE ANNA 6/22/1984 1/21/2017 TIME SERVED

HORN, JONATHAN WILLIAM 9/24/1992 1/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

INGRAM, SHIRLEY ANNE 1/15/1970 9/16/2016 TIME SERVED

JONES, HILLARY MARIE 11/13/1978 9/24/2016 TRANSPORTED TO ODRC

KUHN, KENNETH M 8/25/1963 1/31/2017 TIME SERVED

LEFLORE, SARAH LOUISE 10/7/1976 2/18/2017 BONDED OUT

LOCKEY, FRED THOMAS 5/4/1965 1/27/2017 TIME SERVED

RIVERA, BRITTANY NICOLE 12/3/1994 11/28/2016 TRANSPORTED TO ODRC

ROBERTSON, AMBER M 1/24/1986 11/23/2016 TRANSPORTED TO ODRC

ROBINSON, EDDIE JAMES 11/8/1993 11/9/2016 COURT ORDERED RELEASE

STITZEL, JENNIFER MARIE 11/30/1982 2/9/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SWANEY, DAVID L 9/19/1966 2/24/2017 TIME SERVED

SWOBODA, SARAH JANE 6/10/1994 2/26/2017 BONDED OUT

TAYLOR, RYAN JAMES 6/29/1982 2/26/2017 BONDED OUT

WHITEHAIR, CRAIG 10/11/1981 2/26/2017 BONDED OUT

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