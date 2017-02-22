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Lockup List Wednesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Wed, February 22, 2017 @ 12:00 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BELL, JORDAN SCOTT 9/26/1989 Domestic Violence

BLAIR, JAQUAN LAMONT 1/7/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle

CARTER, BILLY J 11/16/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

COLORITE, NICKOLAS VINCENT 8/18/1994 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

GARNER, MATTHEW DEREK 3/11/1985 STRUTHERS POLICE DEPT. Theft

HARASYN, PETER S 7/2/1979 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

LANIGAN, DERAE ANGELIQUE 11/29/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Accident Leaving Scene/Private Prop

LEWIS, JOSEPH MERLE 11/2/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

PRIETO, JEVON P 3/4/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Tampering w/ Evidence

SLEPSKI, LOUIS ANTHONY III 12/31/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

SMITH, CHRIS LEON 6/11/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

WILLIAMS, DESHAWNN 9/12/1988 ADULT PAROLE AUTH. Possession of Drugs/Drug Abuse

ZACKASEE, WILLIAM ANTHONY 11/29/1965 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sexual Imposition

ZELANKA, SHIRLEY A 1/8/1958 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BEVINS, JAMES DAVID II 9/19/1968 2/9/2017 TRANSPORTED TO ODRC

BONNER, KHAMRAY JEWELL 3/6/1993 2/18/2017 BONDED OUT

BRITO, LUIS ANTONIO 12/18/1993 2/18/2017 COURT ORDERED RELEASE

COLLINS, LAVELL 2/28/1998 2/19/2017 BONDED OUT

CORNWELL, MICHAEL K 1/12/1992 11/4/2016 TRANSPORTED TO ODRC

DERR, BILLIE 8/26/1979 11/24/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DON JUAN, ANGEL LEE 11/15/1992 2/12/2017 BONDED OUT

DONALDSON, ROY W III 11/20/1975 2/19/2017 BONDED OUT

DUBOSE CLARK, MARNAE 1/1/1999 2/22/2017 BONDED OUT

DYER, CARLTON CHARLES 6/10/1985 2/10/2017 DISMISSED

EATON, JORDAN D 5/24/1996 1/4/2017 TRANSPORTED TO ODRC

EBERTH, MARTIN IV 12/13/1978 12/3/2016 COURT ORDERED RELEASE

ESTRADA, VICTOR M 8/23/1975 2/1/2017 TRANSPORTED TO ODRC

GENTILE, CHRISTOPHER 10/5/1972 2/14/2017 BONDED OUT

JOHNSON, JASON LAMONT 6/30/1978 2/1/2017 BONDED OUT

JULIOUS, DEVIN DARNELL 9/26/1979 12/1/2016 TRANSPORTED TO ODRC

KASCSAK, KARRIE A 8/11/1988 2/21/2017 CR4 SUMMONS

KENNEDY, DALE E JR 5/13/1983 2/19/2017 BONDED OUT

KENNEDY, JAMES III 2/13/1993 1/19/2017 TRANSPORTED TO ODRC

LOWE, DALE L 1/2/1991 9/24/2016 TRANSPORTED TO ODRC

MCCAIN, DONNA GALE 8/7/1969 2/16/2017 TIME SERVED

MEDLEY, MELANIE K 1/10/1981 11/24/2016 OWN RECOGNIZANCE

MOORE, KEVIN MAURICE 8/25/1965 12/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

NICOARA JR, DANIEL J 6/3/1975 2/1/2017 TRANSPORTED TO ODRC

ORTIZ, JARRETT L 9/21/1983 6/11/2016 TRANSPORTED TO ODRC

PAIGE, MICHAEL L 1/29/1992 3/3/2012 TRANSPORTED TO ODRC

RIVERS, KARONE S 10/26/1978 12/2/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ROGERS, TYLER R 6/25/1989 1/11/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ROZIER, JAQUON MONTAY 12/12/1995 10/22/2016 TRANSPORTED TO ODRC

RUTLEDGE, ERIC JAMES 2/1/1963 2/21/2017 OWN RECOGNIZANCE

SCHMITT, DOMINIC 2/21/1995 1/11/2017 TRANSPORTED TO ODRC

SLIPSKI, KIMBERLY MARIE 10/9/1976 2/1/2017 OWN RECOGNIZANCE

TENSLEY, DEREK VAUGHN 10/26/1976 11/17/2016 TRANSPORTED TO ODRC

WHEELER, BRANDON 7/7/1986 2/22/2017 BONDED OUT

ZORDICH, BRIAN J 3/16/1966 11/8/2016 TRANSPORTED TO ODRC

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