BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BEVLY, CURTIS E JR 3/29/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
HARASYN, PETER S 7/2/1979 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
JACKSON, MISTER 1/19/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure To Reinstate License
PEREZ, MONIQUE RAQUEL 11/8/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Suspension
ROMEO, STEFANIE NMI 4/28/1982 BOARDMAN POLICE DEPT. Assault
SEAMAN, JOEY RYAN 5/28/1981 STRUTHERS POLICE DEPT. Rape
SLEPSKI, LOUIS ANTHONY III 12/31/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
WISE, VIRGINIA 5/7/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Suspension of license for drug or OVI offense
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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CARNATHAN, JOHNNIE 4/28/1960 2/20/2017 OWN RECOGNIZANCE
GOWDY, WILLIAM M 2/4/1960 2/20/2017 OWN RECOGNIZANCE
KENNEDY, JAMES III 2/13/1993 1/19/2017 TRANSPORTED TO ODRC
MCCAIN, DONNA GALE 8/7/1969 2/16/2017 TIME SERVED
SABO, KEVIN M 3/3/1977 9/4/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
VANGUNDY, SARAH 1/10/1985 2/13/2017 BONDED OUT
WILEY, STERLING XAVIER 7/1/1984 2/20/2017 OWN RECOGNIZANCE
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