BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ALLMON, DANIEL LOGAN 1/30/1989 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
BARBER, TRACI MARIE 2/24/1985 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation
BRAXTON, PATRICK ROBERT 8/25/1995 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence
CLAY, JAMES 3/25/1983 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft
CLIFTON, MEGAN K 9/1/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
CULLER, RANDALL CLAY JR 8/17/1979 ADULT PAROLE AUTH. Violate Protection Order or Consent Agreement
DEJESUS, DANIEL 8/1/1994 CAMPBELL POLICE DEPT. Drug Paraphernalia
DRUMMOND, DAMION MARK 5/31/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
GRAHAM, JACOB THOMAS 1/7/1986 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
GREEN, DELORD MASTER 11/5/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
HERRING, CARLOS MICHAEL 6/6/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
HUTCHINS, BARRY MARQUIS DASHAUN 8/22/1987 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
MCCAIN, DONNA GALE 8/7/1969 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
MORGAN, CARL MAC 8/31/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
NUNEZ, KEITH NONE 8/19/1988 CAMPBELL POLICE DEPT. Domestic Violence
SMITH, RANA MARIE 7/12/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Official Business
VARISH, CHASE MICHAEL 6/14/1984 POLAND TWP. POLICE Domestic Violence
VARNER, ROBERT K 8/17/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
WALTERS, CHRISTIAN LEE 7/14/1987 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Parole Violation
WILLIAMSON, TYRELL AMIN 4/6/1978 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Arrest Of Probationer
WINCHESTER, RUSSELL BYRON II 7/16/1950 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BOATWRIGHT, LAUSCHYRE L 11/13/1954 4/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BOHRER, JERRY J 4/16/1962 2/14/2017 COURT ORDERED RELEASE
BROOKS, KEITH MELVIN 12/10/1962 2/14/2017 BONDED OUT
CAMPBELL, WILLIAM DAVID 3/12/1984 2/16/2017 CR4 SUMMONS
CEFALO, JAMES J 6/13/1972 1/3/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DAVILA, ANTHONY JOSEPH 10/10/1976 2/16/2017
DICARLO, JACOB T 8/1/1980 1/18/2017 TIME SERVED
RANCIS, CASSIDY MARIE 1/10/1999 2/14/2017 BONDED OUT
GILFORD, ERIC TYRONE 9/16/1991 2/8/2017 BONDED OUT
HAMLETT, SHAWN CHRISTOPHER JR 10/13/1995 1/13/2017 OWN RECOGNIZANCE
HAMMOND, BRIDGET ANN 11/22/1985 2/6/2017 TIME SERVED
HECK, JOHN RUSSELL 3/31/1949 2/13/2017 TIME SERVED
HERRING, LAMAR 10/18/1986 2/15/2017 CR4 SUMMONS
HERRING, LAMAR L 10/18/1986 2/15/2017 CR4 SUMMONS
JONES, CHRISTOPHER R 8/26/1990 3/2/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ORR, JUSTIN MICHAEL 9/10/1977 2/13/2017 TIME SERVED
ROSEN, DANIEL PATRICK 3/4/1985 2/13/2017 TIME SERVED
SHAFER, BRADLEY G 12/31/1976 12/23/2016 TIME SERVED
SHIPP, RANDY 9/23/1988 2/11/2017 BONDED OUT
STANFORD, JAMES SHAWN 12/27/1978 2/16/2017 CR4 SUMMONS
WARREN, WESLEY DWANE 12/4/1976 2/15/2017 CR4 SUMMONS
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