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Lockup List Friday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Fri, February 17, 2017 @ 12:00 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ALLMON, DANIEL LOGAN 1/30/1989 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

BARBER, TRACI MARIE 2/24/1985 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

BRAXTON, PATRICK ROBERT 8/25/1995 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

CLAY, JAMES 3/25/1983 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

CLIFTON, MEGAN K 9/1/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

CULLER, RANDALL CLAY JR 8/17/1979 ADULT PAROLE AUTH. Violate Protection Order or Consent Agreement

DEJESUS, DANIEL 8/1/1994 CAMPBELL POLICE DEPT. Drug Paraphernalia

DRUMMOND, DAMION MARK 5/31/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

GRAHAM, JACOB THOMAS 1/7/1986 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

GREEN, DELORD MASTER 11/5/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

HERRING, CARLOS MICHAEL 6/6/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse

HUTCHINS, BARRY MARQUIS DASHAUN 8/22/1987 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

MCCAIN, DONNA GALE 8/7/1969 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

MORGAN, CARL MAC 8/31/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

NUNEZ, KEITH NONE 8/19/1988 CAMPBELL POLICE DEPT. Domestic Violence

SMITH, RANA MARIE 7/12/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Official Business

VARISH, CHASE MICHAEL 6/14/1984 POLAND TWP. POLICE Domestic Violence

VARNER, ROBERT K 8/17/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

WALTERS, CHRISTIAN LEE 7/14/1987 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Parole Violation

WILLIAMSON, TYRELL AMIN 4/6/1978 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Arrest Of Probationer

WINCHESTER, RUSSELL BYRON II 7/16/1950 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BOATWRIGHT, LAUSCHYRE L 11/13/1954 4/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BOHRER, JERRY J 4/16/1962 2/14/2017 COURT ORDERED RELEASE

BROOKS, KEITH MELVIN 12/10/1962 2/14/2017 BONDED OUT

CAMPBELL, WILLIAM DAVID 3/12/1984 2/16/2017 CR4 SUMMONS

CEFALO, JAMES J 6/13/1972 1/3/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DAVILA, ANTHONY JOSEPH 10/10/1976 2/16/2017

DICARLO, JACOB T 8/1/1980 1/18/2017 TIME SERVED

RANCIS, CASSIDY MARIE 1/10/1999 2/14/2017 BONDED OUT

GILFORD, ERIC TYRONE 9/16/1991 2/8/2017 BONDED OUT

HAMLETT, SHAWN CHRISTOPHER JR 10/13/1995 1/13/2017 OWN RECOGNIZANCE

HAMMOND, BRIDGET ANN 11/22/1985 2/6/2017 TIME SERVED

HECK, JOHN RUSSELL 3/31/1949 2/13/2017 TIME SERVED

HERRING, LAMAR 10/18/1986 2/15/2017 CR4 SUMMONS

HERRING, LAMAR L 10/18/1986 2/15/2017 CR4 SUMMONS

JONES, CHRISTOPHER R 8/26/1990 3/2/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ORR, JUSTIN MICHAEL 9/10/1977 2/13/2017 TIME SERVED

ROSEN, DANIEL PATRICK 3/4/1985 2/13/2017 TIME SERVED

SHAFER, BRADLEY G 12/31/1976 12/23/2016 TIME SERVED

SHIPP, RANDY 9/23/1988 2/11/2017 BONDED OUT

STANFORD, JAMES SHAWN 12/27/1978 2/16/2017 CR4 SUMMONS

WARREN, WESLEY DWANE 12/4/1976 2/15/2017 CR4 SUMMONS

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