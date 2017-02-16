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Lockup List Thursday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Thu, February 16, 2017 @ 12:00 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

CARKIDO, MARIA A 5/15/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Robbery

CLAY, JAMES 3/25/1983 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

DANIEL, WILLIE 9/3/1973 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Arson

DAVIS, BRENT JAMES 3/29/1967 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Menacing

DEJESUS, DANIEL 8/1/1994 CAMPBELL POLICE DEPT. Drug Paraphernalia

EVANS, DANIELLE M 12/15/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property

GARCIA, ALEJANDRO ALONZO 7/15/1970 FEDERAL OFFENSE (OTHER)

GLENN, LEON R 4/28/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

GRAHAM, JACOB THOMAS 1/7/1986 Unassigned

GREEN, DELORD MASTER 11/5/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

HERRING, CARLOS MICHAEL 6/6/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse

HILLIARD, DANIEL STEPHEN 8/16/1997 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

HOWARD, ANDREW LAVELL 7/10/1991 CAMPBELL POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

MANDA, SAMANTHA ANN 1/6/1980 STRUTHERS POLICE DEPT. Theft

MCCAIN, DONNA GALE 8/7/1969 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

MIMS, BRIAN 2/25/1994 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

RICHARDS, JENNIFER 1/5/1984 BOARDMAN POLICE DEPT. Possession of Drugs

RUTHERFORD, JOSEPH 4/12/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

VEGA, ANDREW F 1/15/1978 Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

WINCHESTER, RUSSELL BYRON II 7/16/1950 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BEACHAM, IZAIAH ZANDRE 5/5/1995 1/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BOATWRIGHT, LAUSCHYRE L 11/13/1954 4/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CAMPBELL, WILLIAM DAVID 3/12/1984 2/16/2017 CR4 SUMMONS

CEFALO, JAMES J 6/13/1972 1/3/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

COTTERMAN, HARRY W II 2/10/1982 11/14/2016 OWN RECOGNIZANCE

DAVILA, ANTHONY JOSEPH 10/10/1976 2/16/2017 CR4 SUMMONS

DAWKINS, DACHE 9/11/1991 2/15/2017 BONDED OUT

DICARLO, JACOB T 8/1/1980 1/18/2017 TIME SERVED

FLEETWOOD, JOVON JAMES LEE 3/23/1998 2/6/2017 COURT ORDERED RELEASE

FRANCIS, CASSIDY MARIE 1/10/1999 2/14/2017 BONDED OUT

GOLDBERG, ARTHUR JOEL II 12/2/1989 2/15/2017 CR4 SUMMONS

HAMMOND, BRIDGET ANN 11/22/1985 2/6/2017 TIME SERVED

HARASYN, PETER S 7/2/1979 2/14/2017 OWN RECOGNIZANCE

HECK, JOHN RUSSELL 3/31/1949 2/13/2017 TIME SERVED

HERRING, LAMAR 10/18/1986 2/15/2017 CR4 SUMMONS

HERRING, LAMAR L 10/18/1986 2/15/2017 CR4 SUMMONS

JOHNSON, SARA RAE 1/3/1987 12/27/2016 OWN RECOGNIZANCE

LEITCH, LEE ROY 3/2/1991 2/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

LLOYD, ENANIE LEE JR 3/28/1978 2/13/2017 BONDED OUT

MOSCHELLA, DEANNA D. 9/25/1979 2/15/2017 OWN RECOGNIZANCE

PARIS, RONALD FRANK JR 4/11/1994 2/9/2017 OWN RECOGNIZANCE

PERKINS, TODD WAYNE 9/4/1965 1/30/2017 BONDED OUT

REESE, MICHAEL EDWARD 8/8/1987 2/15/2017 OWN RECOGNIZANCE

ROSEN, DANIEL PATRICK 3/4/1985 2/13/2017 TIME SERVED

SEABERRY, LORENZO II 3/28/1968 2/1/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SHAFER, BRADLEY G 12/31/1976 12/23/2016 TIME SERVED

SMITH, LARRY 4/6/1983 1/31/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TORRES, HARRY ANIBAL 8/26/1972 2/15/2017 OWN RECOGNIZANCE

WARREN, WESLEY DWANE 12/4/1976 2/15/2017 CR4 SUMMONS

WOODBRIDGE, ANTWAN RAY 5/24/1991 2/9/2017 BONDED OUT

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