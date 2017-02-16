BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
CARKIDO, MARIA A 5/15/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Robbery
CLAY, JAMES 3/25/1983 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft
DANIEL, WILLIE 9/3/1973 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Arson
DAVIS, BRENT JAMES 3/29/1967 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Menacing
DEJESUS, DANIEL 8/1/1994 CAMPBELL POLICE DEPT. Drug Paraphernalia
EVANS, DANIELLE M 12/15/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property
GARCIA, ALEJANDRO ALONZO 7/15/1970 FEDERAL OFFENSE (OTHER)
GLENN, LEON R 4/28/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer
GRAHAM, JACOB THOMAS 1/7/1986 Unassigned
GREEN, DELORD MASTER 11/5/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
HERRING, CARLOS MICHAEL 6/6/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
HILLIARD, DANIEL STEPHEN 8/16/1997 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
HOWARD, ANDREW LAVELL 7/10/1991 CAMPBELL POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
MANDA, SAMANTHA ANN 1/6/1980 STRUTHERS POLICE DEPT. Theft
MCCAIN, DONNA GALE 8/7/1969 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
MIMS, BRIAN 2/25/1994 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
RICHARDS, JENNIFER 1/5/1984 BOARDMAN POLICE DEPT. Possession of Drugs
RUTHERFORD, JOSEPH 4/12/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
VEGA, ANDREW F 1/15/1978 Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
WINCHESTER, RUSSELL BYRON II 7/16/1950 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BEACHAM, IZAIAH ZANDRE 5/5/1995 1/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BOATWRIGHT, LAUSCHYRE L 11/13/1954 4/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CAMPBELL, WILLIAM DAVID 3/12/1984 2/16/2017 CR4 SUMMONS
CEFALO, JAMES J 6/13/1972 1/3/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
COTTERMAN, HARRY W II 2/10/1982 11/14/2016 OWN RECOGNIZANCE
DAVILA, ANTHONY JOSEPH 10/10/1976 2/16/2017 CR4 SUMMONS
DAWKINS, DACHE 9/11/1991 2/15/2017 BONDED OUT
DICARLO, JACOB T 8/1/1980 1/18/2017 TIME SERVED
FLEETWOOD, JOVON JAMES LEE 3/23/1998 2/6/2017 COURT ORDERED RELEASE
FRANCIS, CASSIDY MARIE 1/10/1999 2/14/2017 BONDED OUT
GOLDBERG, ARTHUR JOEL II 12/2/1989 2/15/2017 CR4 SUMMONS
HAMMOND, BRIDGET ANN 11/22/1985 2/6/2017 TIME SERVED
HARASYN, PETER S 7/2/1979 2/14/2017 OWN RECOGNIZANCE
HECK, JOHN RUSSELL 3/31/1949 2/13/2017 TIME SERVED
HERRING, LAMAR 10/18/1986 2/15/2017 CR4 SUMMONS
HERRING, LAMAR L 10/18/1986 2/15/2017 CR4 SUMMONS
JOHNSON, SARA RAE 1/3/1987 12/27/2016 OWN RECOGNIZANCE
LEITCH, LEE ROY 3/2/1991 2/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
LLOYD, ENANIE LEE JR 3/28/1978 2/13/2017 BONDED OUT
MOSCHELLA, DEANNA D. 9/25/1979 2/15/2017 OWN RECOGNIZANCE
PARIS, RONALD FRANK JR 4/11/1994 2/9/2017 OWN RECOGNIZANCE
PERKINS, TODD WAYNE 9/4/1965 1/30/2017 BONDED OUT
REESE, MICHAEL EDWARD 8/8/1987 2/15/2017 OWN RECOGNIZANCE
ROSEN, DANIEL PATRICK 3/4/1985 2/13/2017 TIME SERVED
SEABERRY, LORENZO II 3/28/1968 2/1/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SHAFER, BRADLEY G 12/31/1976 12/23/2016 TIME SERVED
SMITH, LARRY 4/6/1983 1/31/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
TORRES, HARRY ANIBAL 8/26/1972 2/15/2017 OWN RECOGNIZANCE
WARREN, WESLEY DWANE 12/4/1976 2/15/2017 CR4 SUMMONS
WOODBRIDGE, ANTWAN RAY 5/24/1991 2/9/2017 BONDED OUT
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