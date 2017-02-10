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Lockup List Friday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Fri, February 10, 2017 @ 12:00 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ANDERSON, ZHJONTAYA M 6/18/1997 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

BEVINS, JAMES DAVID II 9/19/1968 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

BROWN, DAVID E 1/17/1968 STRUTHERS POLICE DEPT. Assault

CALABRETTE, JOSEPH JR 10/15/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault

CEASER, TAWAUN A 3/15/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence

DANDRIDGE, JESSE D 2/20/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Accident Leaving Scene

GARRETT, SARAH J 9/17/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

HUNTER, JOSEPH PATRICK 7/15/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Criminal Trespass

MACALUSO, SHEILA MARIE 6/5/1966 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools

MAHAN, EMILY E 1/3/1989 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools

MCDAY, OCEAN R 11/20/1997 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

MORRIS, DAVID MERLE 11/24/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Suspension

MOSCHELLA, NICOLE ROXANNE 12/13/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Contempt Of Court

OLIVER, MOENAY YVETTE 4/25/1995 BOARDMAN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools

PARIS, RONALD FRANK JR 4/11/1994 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

RUSHTON, MICHAEL T JR 1/16/1998 CAMPBELL POLICE DEPT. Trafficking in Drugs

SEXTON, GORDON C 7/27/1982 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

SKOK, JAMES KENNETH 2/15/1971 BOARDMAN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

STITZEL, JENNIFER MARIE 11/30/1982 ADULT PAROLE AUTH. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

TRAIL, MATTHEW M 8/1/1984 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Gross Sexual Imposition

WILLIAMS, CLARENCE JR 2/6/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

WILSON, SHELLY RAE 3/8/1964 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

WOODBRIDGE, ANTWAN RAY 5/24/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Trafficking in Drugs

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RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

COBB, DAVID ERIC JR 6/29/1990 1/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HAMILTON, HILLARY GENESIS 5/1/1994 2/4/2017 BONDED OUT

HILSON, JONATHAN J 9/13/1989 2/6/2017 COURT ORDERED RELEASE

HUNTER, JOHN C 4/28/1987 1/11/2017 TIME SERVED

INGLEDUE, JUSTIN W 7/12/1988 2/4/2017 OWN RECOGNIZANCE

JONES, MARIAH KAITLYNN CRAGER 11/24/1997 12/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JONES, MARQUALE A 5/14/1991 1/26/2017 TIME SERVED

MARTINEZ, JESUS EMANUEL 1/4/1995 2/4/2017 BONDED OUT

MCMILLIAN, LATROY TAIWON 10/13/1994 1/30/2017 TIME SERVED

PAVLICK, JOHN W JR 9/2/1959 12/9/2016 TIME SERVED

PETERS, CATHRYN ANN 12/11/1981 12/13/2016 TIME SERVED

SANATA, ROBERT 7/10/1982 1/30/2017 TIME SERVED

TUBBS, QUAYSHAUN 4/29/1993 2/8/2017 COURT ORDERED RELEASE

TURNER, JEROME J 11/29/1985 2/10/2017 BONDED OUT

VESSUP, CAROLINA 3/6/1994 2/4/2017 BONDED OUT

WASHINGTON, MYLES E 1/22/1998 12/12/2016 TIME SERVED

WELLS, ISSAC SYLVESTER 2/8/1968 1/4/2017 RELEASED

WILLIAMS, CHRISTOPHER CHERYENCE LONDON 10/23/1993 2/3/2017 RELEASED

WOOSTER, CALVIN G 1/29/1951 9/16/2016 BONDED OUT

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