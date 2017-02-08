BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BRADLEY, TRACY D 3/16/1970 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
CUPAN, MITCHELL JAMES 8/12/1966 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
ELMO, NICHOLAS A 1/29/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Drug Abuse Instruments
GILFORD, ERIC TYRONE 9/16/1991 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Possession of Drugs
HEWLETT, TYLER WILLIAM 4/1/1997 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Aggravated Burglary
HUFF, JESSICA MARIE 11/8/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
JAMES, EVAN L 10/22/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE 12 Point Court Susp.(Non-OVI) Or Driving Outside Privileges
PRESSLEY, BRIAN WILLIAM JR 2/14/1997 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Kidnapping
SMITH, AMANDA P 5/17/1986 ADULT PAROLE AUTH. Drug Paraphernalia
WESTON, JOSHUA ALEXANDER 10/28/1980 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ALDERMAN, SUMMER EVE 6/15/1978 1/19/2017 COURT ORDERED RELEASE
BARES, JAMES A 6/2/1975 2/1/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BILLS, CLEMALE JR 6/11/1992 2/3/2017 BONDED OUT
BRICKER, WILLIAM HAROLD 6/27/1978 2/7/2017 BONDED OUT
BROWN, OKEEFE A 9/14/1993 1/30/2017 TRANSPORTED TO ODRC
CONEY, MICHELE 9/25/1948 2/7/2017 BONDED OUT
COTTER, JAMIE JOSEPH 12/11/1971 1/4/2017 COURT ORDERED RELEASE
DENNISON, DOUGLAS F 5/15/1962 2/3/2017 BONDED OUT
DIROCCO, JASON NICHOLAS 5/13/1991 1/23/2017 TIME SERVED
FARES, THOMAS A 5/4/1962 2/6/2017 TIME SERVED
FORD, ALLISON MARIE 1/1/1997 2/3/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HACKER, ROBERT L III 5/2/1983 2/7/2017 BONDED OUT
HOLLINGSWORTH, BRIAN LEE 1/12/1966 2/2/2017 BONDED OUT
MASON, JESSICA 5/23/1993 2/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MORRIS, RENEA JANELYNN 4/13/1997 2/3/2017 TIME SERVED
MUERSCH, MICHAEL A 3/17/1979 2/6/2017 OWN RECOGNIZANCE
PALOSKI, WILLIAM 4/1/1943 2/7/2017 OWN RECOGNIZANCE
PEREZ, WILLIAM H 12/6/1955 11/16/2016 TIME SERVED
PHILLIPS, BRANDON A 7/4/1977 2/6/2017 BONDED OUT
RODRIGUEZ, EDWIN 1/23/1969 2/6/2017 NO CHARGES FILED
SANDERS, BRENTON JOSEPH 7/1/1989 2/4/2017 BONDED OUT
SIMMS, CORBY 5/4/1991 8/8/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
TAYLOR, TAMICO C 2/21/1974 2/3/2017 COURT ORDERED RELEASE
THOMAS, KARI L 11/4/1986 2/7/2017 BONDED OUT
WILEY, JACOB DANIEL 7/16/1981 2/2/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WILLIAMS, JERMAINE C 4/17/1978 2/7/2017 BONDED OUT
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