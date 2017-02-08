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Lockup List Wednesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Wed, February 8, 2017 @ 12:00 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BRADLEY, TRACY D 3/16/1970 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

CUPAN, MITCHELL JAMES 8/12/1966 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

ELMO, NICHOLAS A 1/29/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Drug Abuse Instruments

GILFORD, ERIC TYRONE 9/16/1991 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Possession of Drugs

HEWLETT, TYLER WILLIAM 4/1/1997 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Aggravated Burglary

HUFF, JESSICA MARIE 11/8/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

JAMES, EVAN L 10/22/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE 12 Point Court Susp.(Non-OVI) Or Driving Outside Privileges

PRESSLEY, BRIAN WILLIAM JR 2/14/1997 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Kidnapping

SMITH, AMANDA P 5/17/1986 ADULT PAROLE AUTH. Drug Paraphernalia

WESTON, JOSHUA ALEXANDER 10/28/1980 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALDERMAN, SUMMER EVE 6/15/1978 1/19/2017 COURT ORDERED RELEASE

BARES, JAMES A 6/2/1975 2/1/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BILLS, CLEMALE JR 6/11/1992 2/3/2017 BONDED OUT

BRICKER, WILLIAM HAROLD 6/27/1978 2/7/2017 BONDED OUT

BROWN, OKEEFE A 9/14/1993 1/30/2017 TRANSPORTED TO ODRC

CONEY, MICHELE 9/25/1948 2/7/2017 BONDED OUT

COTTER, JAMIE JOSEPH 12/11/1971 1/4/2017 COURT ORDERED RELEASE

DENNISON, DOUGLAS F 5/15/1962 2/3/2017 BONDED OUT

DIROCCO, JASON NICHOLAS 5/13/1991 1/23/2017 TIME SERVED

FARES, THOMAS A 5/4/1962 2/6/2017 TIME SERVED

FORD, ALLISON MARIE 1/1/1997 2/3/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HACKER, ROBERT L III 5/2/1983 2/7/2017 BONDED OUT

HOLLINGSWORTH, BRIAN LEE 1/12/1966 2/2/2017 BONDED OUT

MASON, JESSICA 5/23/1993 2/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MORRIS, RENEA JANELYNN 4/13/1997 2/3/2017 TIME SERVED

MUERSCH, MICHAEL A 3/17/1979 2/6/2017 OWN RECOGNIZANCE

PALOSKI, WILLIAM 4/1/1943 2/7/2017 OWN RECOGNIZANCE

PEREZ, WILLIAM H 12/6/1955 11/16/2016 TIME SERVED

PHILLIPS, BRANDON A 7/4/1977 2/6/2017 BONDED OUT

RODRIGUEZ, EDWIN 1/23/1969 2/6/2017 NO CHARGES FILED

SANDERS, BRENTON JOSEPH 7/1/1989 2/4/2017 BONDED OUT

SIMMS, CORBY 5/4/1991 8/8/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TAYLOR, TAMICO C 2/21/1974 2/3/2017 COURT ORDERED RELEASE

THOMAS, KARI L 11/4/1986 2/7/2017 BONDED OUT

WILEY, JACOB DANIEL 7/16/1981 2/2/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WILLIAMS, JERMAINE C 4/17/1978 2/7/2017 BONDED OUT

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