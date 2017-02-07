BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
BRADLEY, TRACY D 3/16/1970 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
BRYANT, TIFFANY S 1/28/1976 SEBRING POLICE DEPT. Domestic Violence
FARES, THOMAS A 5/4/1962 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Menacing
FLEETWOOD, JOVON JAMES LEE 3/23/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE WITNESSES MAY BE COMPELLED TO TESTIFY
HACKER, ROBERT L III 5/2/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Nonsupport Of Dependents
HAMMOND, BRIDGET ANN 11/22/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Accident Leaving Scene
HILSON, JONATHAN J 9/13/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault
HOPKINS, ANTHONY J 8/13/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
HOWARD, ANDREW 7/10/1991 CAMPBELL POLICE DEPT. Domestic Violence
KOMARA, RYAN J 4/29/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer
MASON, JESSICA 5/23/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Promote Prostitution
MUERSCH, MICHAEL A 3/17/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Arson
PHILLIPS, BRANDON A 7/4/1977 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
RODRIGUEZ, EDWIN 1/23/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
SAUNDERS, JESSICA LEE 6/3/1982 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft
SMITH, AMANDA P 5/17/1986 ADULT PAROLE AUTH. Drug Paraphernalia
WILLIAMS, JERMAINE C 4/17/1978 OSP Assault
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
BARES, JAMES A 6/2/1975 2/1/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BENNETT, BRANDON MICHAEL 3/9/1984 1/5/2017 TRANSPORTED TO ODRC
BURNETT, NICHOLAS J 9/16/1984 2/4/2017 BONDED OUT
CARTER, MALCOLM AARON 2/7/1994 1/26/2017 BONDED OUT
COX, DELVON 1/11/1999 2/6/2017 RELEASED
DATTILO, SCOTT GREGORY 10/24/1983 11/14/2016 TRANSPORTED TO ODRC
DIROCCO, JASON NICHOLAS 5/13/1991 1/23/2017 TIME SERVED
EASTERLY, TA WHON WILLIE 1/20/1979 2/4/2017 BONDED OUT
EDWARDS, RICHARD L 6/9/1975 12/2/2016 TRANSPORTED TO ODRC
FORD, ALLISON MARIE 1/1/1997 2/3/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GLOVER, HOWARD HAYWOOD 5/25/1970 1/22/2017 DISMISSED
GRANT, TOMMY TIMOTHY 12/13/1993 2/6/2017 BONDED OUT
HARVEY, NORMAN 9/17/1960 8/15/2016 TRANSPORTED TO ODRC
HASLEY, BERNARD A JR 12/1/1989 11/7/2016 TRANSPORTED TO ODRC
HIGHAM, DAVID M 1/11/1992 12/7/2016 TIME SERVED
HUNT, LELAND R 1/30/1949 2/4/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HUNTER, CHRISTOPHER R 1/1/1980 11/21/2016 BONDED OUT
JACKSON, LAURA M 7/11/1971 2/6/2017 COURT ORDERED RELEASE
JONES, ALDRIC L 11/30/1967 11/1/2016 TRANSPORTED TO ODRC
KEGLOR, CHRISTY S 7/21/1974 2/2/2017 BONDED OUT
KERENSKY, WILLIAM E 2/1/1985 1/26/2017 TRANSPORTED TO ODRC
LIGHTBODY, BRANDON L 5/10/1992 2/5/2017 NO CHARGES FILED
MCGARY, VINCENT LEE 10/4/1979 2/3/2017 TRANSPORTED TO ODRC
MENTON JR, TIMOTHY VERNON 4/15/1981 1/20/2017 TRANSPORTED TO ODRC
MITCHELL, DANIEL E 1/22/1961 2/6/2017 BONDED OUT
MONTALVO, FRANK 12/4/1967 1/19/2017 TRANSPORTED TO ODRC
MYERS, KEVIN R 12/8/1963 2/4/2017 BONDED OUT
O'MALLEY, MATHUE ALLYN 5/27/1997 11/20/2016 TRANSPORTED TO ODRC
RAMSEY, JUSTIN A 8/20/1995 2/3/2017 OWN RECOGNIZANCE
ROGERS, AARON LEE III 9/6/1993 10/25/2016 TRANSPORTED TO ODRC
SIMMS, CORBY 5/4/1991 8/8/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
STEVENS, LORETTA 2/5/1963 2/6/2017 BONDED OUT
WALKER, LAMAR A 12/18/1978 10/31/2016 TRANSPORTED TO ODRC
WILEY, JACOB DANIEL 7/16/1981 2/2/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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