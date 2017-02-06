BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ALTMAN, AMY LYNN 10/24/1980 BOARDMAN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
BRYANT, TIFFANY S 1/28/1976 SEBRING POLICE DEPT. Domestic Violence
COOPER, ALFRED DAMARUS 10/29/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Resisting Arrest
FARES, THOMAS A 5/4/1962 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Menacing
HOPKINS, ANTHONY J 8/13/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
JACKSON, LAURA M 7/11/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Seatbelt - Operator
LIGHTBODY, BRANDON L 5/10/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
MASON, JESSICA 5/23/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Promote Prostitution
MITCHELL, DANIEL E 1/22/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
ORTIZ, MIKE A 6/17/1959 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice
RODRIGUEZ, EDWIN 1/23/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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APPLEBY, EMERSON EUGENE 7/8/1987 2/3/2017 TIME SERVED
BENNETT, BRANDON MICHAEL 3/9/1984 1/5/2017 TRANSPORTED TO ODRC
CORNWELL, JODY ALLEN 10/14/1961 1/31/2017 TIME SERVED
DATTILO, SCOTT GREGORY 10/24/1983 11/14/2016 TRANSPORTED TO ODRC
EDWARDS, RICHARD L 6/9/1975 12/2/2016 TRANSPORTED TO ODRC
HARRIS, PAUL M 2/18/1989 2/5/2017 OWN RECOGNIZANCE
HARVEY, NORMAN 9/17/1960 8/15/2016 TRANSPORTED TO ODRC
HASLEY, BERNARD A JR 12/1/1989 11/7/2016 TRANSPORTED TO ODRC
HIGHAM, DAVID M 1/11/1992 12/7/2016 TIME SERVED
JONES, ALDRIC L 11/30/1967 11/1/2016 TRANSPORTED TO ODRC
KERENSKY, WILLIAM E 2/1/1985 1/26/2017 TRANSPORTED TO ODRC
MCGARY, VINCENT LEE 10/4/1979 2/3/2017 TRANSPORTED TO ODRC
MENTON JR, TIMOTHY VERNON 4/15/1981 1/20/2017 TRANSPORTED TO ODRC
MONTALVO, FRANK 12/4/1967 1/19/2017 TRANSPORTED TO ODRC
O'MALLEY, MATHUE ALLYN 5/27/1997 11/20/2016 TRANSPORTED TO ODRC
ROGERS, AARON LEE III 9/6/1993 10/25/2016 TRANSPORTED TO ODRC
SCHMITZ, DAVID MAC KENZIE 11/15/1997 2/2/2017 BONDED OUT
WALKER, LAMAR A 12/18/1978 10/31/2016 TRANSPORTED TO ODRC
WALP, MICHELLE LEE 9/26/1986 2/4/2017 OWN RECOGNIZANCE
WINING, MARK WILLIAM 2/26/1971 1/23/2017 TIME SERVED
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