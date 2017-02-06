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Lockup List Monday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Mon, February 6, 2017 @ 12:00 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ALTMAN, AMY LYNN 10/24/1980 BOARDMAN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

BRYANT, TIFFANY S 1/28/1976 SEBRING POLICE DEPT. Domestic Violence

COOPER, ALFRED DAMARUS 10/29/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Resisting Arrest

FARES, THOMAS A 5/4/1962 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Menacing

HOPKINS, ANTHONY J 8/13/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

JACKSON, LAURA M 7/11/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Seatbelt - Operator

LIGHTBODY, BRANDON L 5/10/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

MASON, JESSICA 5/23/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Promote Prostitution

MITCHELL, DANIEL E 1/22/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

ORTIZ, MIKE A 6/17/1959 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice

RODRIGUEZ, EDWIN 1/23/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

APPLEBY, EMERSON EUGENE 7/8/1987 2/3/2017 TIME SERVED

BENNETT, BRANDON MICHAEL 3/9/1984 1/5/2017 TRANSPORTED TO ODRC

CORNWELL, JODY ALLEN 10/14/1961 1/31/2017 TIME SERVED

DATTILO, SCOTT GREGORY 10/24/1983 11/14/2016 TRANSPORTED TO ODRC

EDWARDS, RICHARD L 6/9/1975 12/2/2016 TRANSPORTED TO ODRC

HARRIS, PAUL M 2/18/1989 2/5/2017 OWN RECOGNIZANCE

HARVEY, NORMAN 9/17/1960 8/15/2016 TRANSPORTED TO ODRC

HASLEY, BERNARD A JR 12/1/1989 11/7/2016 TRANSPORTED TO ODRC

HIGHAM, DAVID M 1/11/1992 12/7/2016 TIME SERVED

JONES, ALDRIC L 11/30/1967 11/1/2016 TRANSPORTED TO ODRC

KERENSKY, WILLIAM E 2/1/1985 1/26/2017 TRANSPORTED TO ODRC

MCGARY, VINCENT LEE 10/4/1979 2/3/2017 TRANSPORTED TO ODRC

MENTON JR, TIMOTHY VERNON 4/15/1981 1/20/2017 TRANSPORTED TO ODRC

MONTALVO, FRANK 12/4/1967 1/19/2017 TRANSPORTED TO ODRC

O'MALLEY, MATHUE ALLYN 5/27/1997 11/20/2016 TRANSPORTED TO ODRC

ROGERS, AARON LEE III 9/6/1993 10/25/2016 TRANSPORTED TO ODRC

SCHMITZ, DAVID MAC KENZIE 11/15/1997 2/2/2017 BONDED OUT

WALKER, LAMAR A 12/18/1978 10/31/2016 TRANSPORTED TO ODRC

WALP, MICHELLE LEE 9/26/1986 2/4/2017 OWN RECOGNIZANCE

WINING, MARK WILLIAM 2/26/1971 1/23/2017 TIME SERVED

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