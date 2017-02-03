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Lockup List Friday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Fri, February 3, 2017 @ 12:22 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ANDERSON, SAMMY FRENCHHALL JR 7/9/1995 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

APPLEBY, EMERSON EUGENE 7/8/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

BEHNER, CHAD LOUIS 1/18/1985 OSP Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

CAMPBELL, ERAYSHA A 2/10/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Resisting Arrest

COFIELD, EMANUEL GILBRAN JR 8/1/1995 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

DENNISON, DOUGLAS F 5/15/1962 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

HOLLINGSWORTH, BRIAN LEE 1/12/1966 BEAVER POLICE DEPT Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

KEGLOR, CHRISTY S 7/21/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

LANDRY, THEODORE 10/8/1959 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

LEDSOME, LARRY ALLEN 8/6/1971 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Importuning

MORRIS, RENEA JANELYNN 4/13/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence

PERCY, STEVEN 8/27/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

ROSADO, IVAN THOMAS 10/9/1986 CAMPBELL POLICE DEPT. DOMESTIC VIOLENCE

ROSENBERG, ROBERT JAMES JR 1/4/1995 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

SANDERS, JAYSHAWN JAMARCUS JERMONTA 10/27/1996 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence

SCHMITZ, DAVID MAC KENZIE 11/15/1997 STRUTHERS POLICE DEPT. Theft

SEBASTIAN, STEPHEN ANTHONY 8/13/1962 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Fugitive From Justice

SZCZYGIEL, WILLIAM JOHN III 9/19/1972 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence

WEEKS, VITO 3/6/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

WILEY, JACOB DANIEL 7/16/1981 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

WILLIAMS, CHRISTOPHER CHERYENCE LONDON 10/23/1993 BOARDMAN POLICE DEPT. Corrupting Another w/Drugs

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RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BUTTON, JOANNA MARIA CHAPARAS 8/27/1986 12/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CLINKSCALE, MAURICE COREY 9/15/1993 1/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DAMRON, JEREMY 7/4/1988 8/22/2016 RELEASED

DAVIS, ANTOINE EDWARD JR 11/4/1994 9/30/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

EVANS, DANIELLE M 12/15/1984 2/2/2017 BONDED OUT

GALLITE, ERIC R 9/28/1975 1/3/2017 COURT ORDERED RELEASE

GARCIA, LUIS DANNY 3/19/1987 1/19/2017 TIME SERVED

HARDY, JARON LIGE 6/25/1992 11/16/2016 TIME SERVED

LOWERY, SHARDELL SHEMON MONEIQUE 10/3/1990 1/23/2017 TIME SERVED

PIZARRO, RUDDY ANTONIO FLORES 11/25/1982 1/18/2017 BONDED OUT

ROHN, CHRISTY N 9/10/1991 2/1/2017 BONDED OUT

WALLACE, RICARDO RUBAN 12/20/1958 1/23/2017 TIME SERVED

WHITE, MELVIN V 1/21/1962 1/12/2017 TIME SERVED

WRIGHTSMAN, MATTHEW D 4/30/1988 1/27/2017 OWN RECOGNIZANCE

ZITELLO, STEPHEN M 12/19/1990 12/15/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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