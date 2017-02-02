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Lockup List Thursday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Thu, February 2, 2017 @ 12:00 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ALBRIGHT, SAMUEL E. 9/20/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension

APPUGLIESE, ANDREW N 7/8/1960 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Vandalism

BARES, JAMES A 6/2/1975 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

BUNCH, AYERS RAHSAAN 11/14/1996 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Unlawful Sexual Conduct With A Minor

ESTRADA, VICTOR M 8/23/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

EVANS, DANIELLE M 12/15/1984 CANFIELD POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

HOLLINGSWORTH, BRIAN LEE 1/12/1966 BEAVER POLICE DEPT Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

HYMES, JASON 5/11/1972 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Weapons While Under Disability

JOHNSON, JASON LAMONT 6/30/1978 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability

JOHNTONY, SAMUEL N 1/28/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

KELLY, CALVIN LA VALLE 12/13/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure to Comply with Order or Signal of P.O.

LETLOW, TASHAUN 1/7/1991 OSP Possession of Drugs

MCNEAL, BRENDANN J 6/16/1978 BOARDMAN POLICE DEPT. Assault

MOON, ROBERT E 9/12/1956 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Rape

NICOARA JR, DANIEL J 6/3/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Nonsupport Of Dependents

PERCY, STEVEN 8/27/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

SEABERRY, LORENZO II 3/28/1968 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

SLIPSKI, KIMBERLY MARIE 10/9/1976 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

WEEKS, VITO 3/6/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BUTTON, JOANNA MARIA CHAPARAS 8/27/1986 12/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CLINKSCALE, MAURICE COREY 9/15/1993 1/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CROSBY, CHARLES LAVONE JR 10/4/1992 1/25/2017 BONDED OUT

DILL, MARCUS ANTWAN 4/26/1982 12/1/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DODSON, AMAEFURA 9/22/1984 1/18/2017 COURT ORDERED RELEASE

DUARTE III, JOSEPH THEODORE 1/29/1984 1/26/2017 COURT ORDERED RELEASE

ELDER, CURTIS JR 3/21/1956 1/14/2017 BONDED OUT

GALLITE, ERIC R 9/28/1975 1/3/2017 COURT ORDERED RELEASE

GARCIA, LUIS DANNY 3/19/1987 1/19/2017 TIME SERVED

HARDY, JARON LIGE 6/25/1992 11/16/2016 TIME SERVED

HOPKINS, GLEN EDWARD 7/5/1978 1/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JACKSON, RICHARD M 6/16/1965 1/31/2017 BONDED OUT

JORDAN, ERIC SCOTT 1/20/1964 2/1/2017 BONDED OUT

KIMBLE, JAMAAR J 4/14/1981 1/31/2017 BONDED OUT

LOWERY, SHARDELL SHEMON MONEIQUE 10/3/1990 1/23/2017 TIME SERVED

LOWRY, ROBIN R 8/31/1976 2/1/2017 BONDED OUT

NICHOLS, SHEDRICK DONELLE 7/18/1996 1/21/2017 BONDED OUT

POWERS, WILLIAM CLINT II 10/27/1984 1/13/2017 OWN RECOGNIZANCE

REQUEL, RONIEQUE KEWON 8/29/1996 1/6/2017 BONDED OUT

ROHN, CHRISTY N 9/10/1991 2/1/2017 BONDED OUT

SAKALOSH, KATHERINE ANN 4/2/1984 12/28/2016 BONDED OUT

SCOTT, MARCUS 3/29/1993 1/28/2017 BONDED OUT

SPIVEY, JAMAR 5/22/1985 2/1/2017 BONDED OUT

TOLES, WALTER L 3/5/1965 1/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WALLACE, RICARDO RUBAN 12/20/1958 1/23/2017 TIME SERVED

WASHINGTON, TRESCA NICOLE 7/19/1987 1/2/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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