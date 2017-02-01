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Lockup List Wednesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Wed, February 1, 2017 @ 12:00 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

CAROTHERS, BRUCE ALLAN 10/3/1951 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Suspension

CORNWELL, JODY ALLEN 10/14/1961 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

COX, DARIAN 6/24/1989 YOUNGSTOWN STATE UNIV. PD. Obstructing Official Business

DODSON, DOMINIQUE LUV 9/25/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Burglary

DONOFRIO, MATTHEW SCOTT 11/15/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License

FOUNTAIN III, WILLIE A 5/28/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault

GLENN, ROSHONNA A 2/21/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault

GRENNELL, DANIEL A II 8/21/1985 SMITH POLICE DEPT. Breaking and Entering

HYMES, JASON 5/11/1972 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Weapons While Under Disability

JACKSON, RICHARD M 6/16/1965 STRUTHERS POLICE DEPT. Obstructing Official Business

JOHNSON, JASON LAMONT 6/30/1978 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability

KELLY, CALVIN LA VALLE 12/13/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure to Comply with Order or Signal of P.O.

KIMBLE, JAMAAR J 4/14/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

KUHN, KENNETH M 8/25/1963 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence

MCNEAL, BRENDANN J 6/16/1978 BOARDMAN POLICE DEPT. Assault

PERRY, DAJA 9/6/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing

PERRY, MORRIS DAWAYNE 9/3/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

SIGLEY, JOHN C 9/12/1985 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

SMITH, LARRY 4/6/1983 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

SPIVEY, JAMAR 5/22/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

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RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

AWADALLAH, MONSOUR S 12/6/1967 1/6/2017 DISMISSED

BELT, RODNEY SCOTT JR 11/13/1978 1/21/2017 TIME SERVED

BOLES, LINDA DIANE 2/23/1980 1/26/2017 TIME SERVED

BOSSONE, JENNA ROSE 2/15/1985 1/26/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DUDASH, ETHAN CORY 9/6/1990 1/31/2017 BONDED OUT

GIBBS, DIANE D 10/2/1963 12/13/2016 OWN RECOGNIZANCE

GRAHAM, SHARON 7/26/1979 12/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GREEN, JALAZIA 5/26/1996 1/22/2017 BONDED OUT

HILL, CHRIS A 7/9/1992 3/3/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JOHNSON, RAYMOND DREW JR 3/13/1995 1/31/2017 OWN RECOGNIZANCE

LAMBERT, LAWRENCE 1/21/1998 1/31/2017 OWN RECOGNIZANCE

LOWRY, ROBIN R 8/31/1976 2/1/2017 BONDED OUT

MCDOWELL, KIRK JAMES 5/20/1979 1/29/2017 OWN RECOGNIZANCE

MCGOULDRICK, DAVID III 11/6/1986 1/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MICHAELS, RANDY J 4/24/1988 12/18/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MINER, DOUGLAS MARTIN 3/2/1973 1/19/2017 OWN RECOGNIZANCE

POWERS, WILLIAM CLINT II 10/27/1984 1/13/2017 OWN RECOGNIZANCE

PRICE, KENNETH TEREL 5/11/1988 1/26/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SMARAGDAS, NIKITAS JR 1/27/1992 1/29/2017 BONDED OUT

SPENCE, BRYANT L 12/30/1989 1/31/2017 BONDED OUT

TAYLOR, KAYLAN B 9/26/1994 1/28/2017 BONDED OUT

THOMAS, MARQUAIAS TREVONE FOSTER 2/1/1993 1/30/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

THOMAS, MARY ELIZABETH 2/10/1986 1/27/2017 TIME SERVED

TREXLER JOHNSON, SAGE JOSEPH 11/6/1998 1/26/2017 COURT ORDERED RELEASE

TRIMBLE, NICHOLE D 6/7/1969 1/27/2017 BONDED OUT

WILSON, CHANDA E 10/7/1969 12/20/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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