Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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GEORGE, NORMA J, 10/31/1965, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DISORDERLY CONDUCT
MCCORMICK, PATRICIA SUE, 02/27/1962, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
RODGERS, TYRELL J, 10/12/1988, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FELONIOUS ASSAULT
TORRES-GUZMAN, JERRY JOEL, 01/21/1995, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, IMPROPERLY FIREARMS IN A MOTOR VEHICLE
BUTLER, COLTON LEE, 03/05/1997, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BEVLY, CURTIS EDWARD JR, 03/29/1995, 10/29/2017, TIME SERVED
FRANKLIN, ADRRA MONIQUE, 12/09/1992, 12/26/2017
GRENNELL, DANIEL A II, 08/21/1985, 08/04/2017
HALE, MANDY MATLIE, 02/12/1981, 12/01/2017
JOE, JOSEPH T III, 11/15/1976, 11/24/2017
RICHARD, SAMUEL ANTWON, 12/17/1988, 12/04/2017, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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