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Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Fri, December 29, 2017 @ 11:09 a.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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GEORGE, NORMA J, 10/31/1965, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DISORDERLY CONDUCT

MCCORMICK, PATRICIA SUE, 02/27/1962, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

RODGERS, TYRELL J, 10/12/1988, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FELONIOUS ASSAULT

TORRES-GUZMAN, JERRY JOEL, 01/21/1995, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, IMPROPERLY FIREARMS IN A MOTOR VEHICLE

BUTLER, COLTON LEE, 03/05/1997, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BEVLY, CURTIS EDWARD JR, 03/29/1995, 10/29/2017, TIME SERVED

FRANKLIN, ADRRA MONIQUE, 12/09/1992, 12/26/2017

GRENNELL, DANIEL A II, 08/21/1985, 08/04/2017

HALE, MANDY MATLIE, 02/12/1981, 12/01/2017

JOE, JOSEPH T III, 11/15/1976, 11/24/2017

RICHARD, SAMUEL ANTWON, 12/17/1988, 12/04/2017, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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