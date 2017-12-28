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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, December 28, 2017 @ 10:48 a.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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BERRY JR, JAMES W, 05/18/1981, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, CRIMINAL MISCHIEF

UNDERWOOD, ALLEN LAMONT, 11/04/1991,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

CHEBATORIS, MARK, 08/13/1985, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS

COUNCIL, CHRISTOPHER ELON, 05/27/1985, ADULT PAROLE AUTH, PROBATION VIOLATION

FONTANEZ, GENARO, 09/02/1986,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

HUBBARD, KENNETH, 08/10/1980, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, BURGLARY

JOHNSON, MELVIN DOUGLAS,11/20/1991,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., EXPIRED PLATES

JONES, QUENTIN T, 11/29/1987,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., HAVING WEAPONS WHILE UNDER DISABILITY

JONES, RICHARD FRANK, 03/11/1960,AUSTINTOWN POLICE DEPT., SOLICITING

LEITER, THOMAS JAMES, 07/31/1985,STRUTHERS POLICE DEPT., DISORDERLY CONDUCT

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ADAMS, CAMETRIUS JESSE,12/30/1993, 12/24/2017

CROOKSTON, NICHOLAS PAUL,02/04/1988, 12/26/2017

LOHMIER, JAMES LENDER, 07/09/1982, 12/24/2017

ALBRIGHT, NICOLE CATHERINE,12/21/1994, 12/27/2017

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