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Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Tue, December 26, 2017 @ 11:30 a.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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FRANKLIN, ADRRA MONIQUE, 12/09/1992, CAMPBELL POLICE DEPT., CONTROLLED SUBSTANCE

HORNE, GREGORY ALLEN, 11/12/1976, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED ROBBERY, POSSESSION

LUSANE, ERIC DARNELL SR, 07/09/1978, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION

MCALLISTER, DEQUIENCY WILBUR JR, 10/02/1987, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI

SAMUELS, GLORIA JEAN, 09/13/1959, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

SMITH, KEVIN SCOTT II, 08/09/1995, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

TONI LYNN CREMEANS, 07/09/1974, 12/26/2017

GIONFRIDDO, JOSEPH, 12/19/1947, 12/26/2017

HOBBS, AMANDA MARIE, 03/18/1998,12/26/2017

RAISKY, JESSICA, 09/20/1994, 12/26/2017

RICHARDSON, BRAYLON M, 01/28/1988, 12/26/2017, TIME SERVED

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