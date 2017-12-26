Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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FRANKLIN, ADRRA MONIQUE, 12/09/1992, CAMPBELL POLICE DEPT., CONTROLLED SUBSTANCE
HORNE, GREGORY ALLEN, 11/12/1976, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED ROBBERY, POSSESSION
LUSANE, ERIC DARNELL SR, 07/09/1978, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION
MCALLISTER, DEQUIENCY WILBUR JR, 10/02/1987, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI
SAMUELS, GLORIA JEAN, 09/13/1959, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
SMITH, KEVIN SCOTT II, 08/09/1995, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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TONI LYNN CREMEANS, 07/09/1974, 12/26/2017
GIONFRIDDO, JOSEPH, 12/19/1947, 12/26/2017
HOBBS, AMANDA MARIE, 03/18/1998,12/26/2017
RAISKY, JESSICA, 09/20/1994, 12/26/2017
RICHARDSON, BRAYLON M, 01/28/1988, 12/26/2017, TIME SERVED
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