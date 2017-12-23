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Lockup List Friday — Mahoning Co. jail bookings, releases


Published: Fri, December 22, 2017 @ 12:05 a.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

AMBROSE, TYLER JAMES 01/20/1997 OSP Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

BAKER, NATHANIEL 08/04/1998 Possession of Drugs/Drug Abuse

BALL, DENNIS 07/24/1969 SMITH POLICE DEPT. Abduction

BERMUDEZ SHAULIS, LEEANA DENISE 05/05/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt of Court

BROWN, SHAY JEREMY 12/15/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

HERLISKA, SEBRINA L 04/27/1967 STRUTHERS POLICE DEPT. Theft

JAMROZIK, RICHARD 02/25/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault

KENNEDY, MARCUS L 09/09/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

MENDOZA, DON JUAN 08/30/1979 FEDERAL BUREAU OF PRISONS FEDERAL OFFENSE

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BENTLEY, MYCHAEL Q 08/12/1987 12/19/2017 BONDED OUT

BUTLER, COLTON LEE 03/05/1997 06/13/2017 COURT ORDER RELEASE

JAMROZIK, RICHARD 02/25/1976 12/22/2017 BOOK AND RELEASE

JONES, IESHA S 01/08/1991 12/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

POWERS, MASON C 12/15/1986 12/02/2017 RELEASED

WARD, AARON JORDAN 11/01/1994 12/12/2017 TIME SERVED

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