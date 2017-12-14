Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BENNETT, JUSTIN DAVID 04/05/1983 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence
COOPER, JESSE LAMONT 11/13/1973 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
HALLAS, ERIN ROSE 06/16/1982 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Arrest of Probationer
LOPEZ, EMMANUEL 01/13/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired
RIVERS, STEPHEN ALEXANDER 07/13/1994 BOARDMAN POLICE DEPT. Aggravated Vehicular Assault
SANDERS, JARVIS SHI-KING 04/07/1980 CAMPBELL POLICE DEPT. Driving Under Suspension Revocation Or Restriction
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ADAMS, JEREMY S 10/12/1983 07/12/2017 TIME SERVED
BAKER, KARLOS LOPEZ 03/20/1960 12/05/2017
CARR, MELISSA M 03/15/1993 12/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
EASTERLING, REAN L 04/24/1992 12/13/2017 BONDED OUT
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