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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, December 14, 2017 @ 11:53 a.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BENNETT, JUSTIN DAVID 04/05/1983 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

COOPER, JESSE LAMONT 11/13/1973 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

HALLAS, ERIN ROSE 06/16/1982 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Arrest of Probationer

LOPEZ, EMMANUEL 01/13/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired

RIVERS, STEPHEN ALEXANDER 07/13/1994 BOARDMAN POLICE DEPT. Aggravated Vehicular Assault

SANDERS, JARVIS SHI-KING 04/07/1980 CAMPBELL POLICE DEPT. Driving Under Suspension Revocation Or Restriction

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ADAMS, JEREMY S 10/12/1983 07/12/2017 TIME SERVED

BAKER, KARLOS LOPEZ 03/20/1960 12/05/2017

CARR, MELISSA M 03/15/1993 12/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

EASTERLING, REAN L 04/24/1992 12/13/2017 BONDED OUT

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