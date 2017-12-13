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Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Wed, December 13, 2017 @ 12:15 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ALLEN, DARRIUS D 01/12/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation

ARMOCIDA, PENNY LYNN 07/26/1968 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

CARR, MELISSA M 03/15/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt of Court

COTTRILL, ROBERT L 03/22/1973 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Illegal Manufacture of Drugs or Cultivation of Marijuana

DADDONA, JOYCE ANN 03/26/1956 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

DAYE, RAFAELLE D 02/10/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

EASTERLING, REAN L 04/24/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Violate Protection Order or Consent Agreement

EVERETTE, MALCOLM MARSHALL II 11/16/1970 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Speed/Assured Clear Distance Ahead

FOUNTAIN III, WILLIE A 05/28/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Assault

GAUSE, CHRISTOPHER 02/11/1989 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Forgery

KIRBY, DONALD OLIVER 09/08/1966 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BARNES, BERNARD SR 03/21/1959 05/09/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BLAZO, STEVE E 01/14/1964 12/08/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BROWN, AKEEM SHAMONE 01/08/1990 08/04/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BYRD, ALBERT D IV 05/06/1994 10/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CHISM, JONATHAN R 11/30/1987 11/22/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CLARK JR, CHARLES MARTIN 08/18/1957 09/16/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

LAMBERT, MATTHEW JAMES 07/19/1973 11/21/2017

LEVONYAK, JACKIE M JR 10/30/1977 10/14/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MACALI, GILBERT 04/13/1989 11/01/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MARTIN, AYANIA DESHAY 04/20/1992 12/12/2017

MOORE, MICHAEL STAPHEN JR 06/28/1989 09/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MOORE, WILLIAM 04/14/1986 09/29/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SCOTT, MARK 06/28/1990 10/02/2017

TENSLEY, DERRICK AVERY 11/27/1975 11/30/2017

TURSACK, TROY D 07/21/1972 09/22/2017

WILLIAMS, THOMAS CHRISTOPHER 01/04/1987 09/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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