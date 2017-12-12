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Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Tue, December 12, 2017 @ 12:33 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ALLEN, DARRIUS D 01/12/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

BUNCH, SHARAYSIA SHAMPIONE 02/21/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

COTTRILL, ROBERT L 03/22/1973 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Illegal Manufacture of Drugs or Cultivation of Marijuana

DADDONA, JOYCE ANN 03/26/1956 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

WARD, AARON JORDAN 11/01/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault

WILLIAMS, JASON 10/08/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ACCOLA, MICHAEL V 08/31/1958 11/28/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DAVENPORT, AUSTIN M 04/19/1995 12/11/2017

DAVIS, JOSEPH ROBERT 01/25/1996 12/11/2017 BONDED OUT

FOUNTAIN, RANCE III 12/20/1956 06/27/2017 TIME SERVED

GRIER, BREYONA LASHAE 03/02/1996 12/10/2017 NCF

HUMPHREY, TIFFANIE M 08/07/1997 11/26/2017 TIME SERVED

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